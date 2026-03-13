Renfe activa un plan de autobuses entre Zafra y Sevilla por obras de mejora en la línea
La medida, que estará en vigor del 16 al 29 de marzo, se debe a las actuaciones de Adif para modernizar la conexión entre Extremadura y Andalucía
Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Zafra y Sevilla. La medida se aplicará del 16 al 29 de marzo debido a las obras de mejora que Adif está ejecutando en la línea Mérida-Los Rosales.
Modernización de la infraestructura
Estos trabajos se centran en el tramo comprendido entre Zafra y Los Rosales, donde Adif está implementando nuevas instalaciones para la gestión de la circulación. Una vez finalizada esta fase, la compañía continuará con otras actuaciones en la vía que podrían ocasionar reajustes horarios temporales en el servicio.
Plan alternativo por carretera
Para cubrir el trayecto afectado, Renfe ha dispuesto un total de 224 servicios de autobús. El plan alternativo de transporte incluye tanto autobuses directos entre Zafra y Sevilla como otros vehículos que realizarán el recorrido con paradas en las estaciones intermedias.
El operador ferroviario recuerda a los usuarios la necesidad de adquirir o formalizar el billete antes de viajar. Además, se informa de que no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.
