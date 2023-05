Ramírez: "Que estén tranquilas las familias, en Almendralejo seguirá habiendo cuatro pediatras"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha afirmado que la ciudad seguirá contando con cuatro pediatras y ha pedido “tranquilidad” a las familias, tras la denuncia hecha pública por Marcelino García, padre de María, una pediatra que ha solicitado comisión de servicio en Almendralejo, pero que ha sido denegada por la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra, ya que tiene destino en Burguillos del Cerro y Puebla de Sacho Pérez, y esa área no quiere quedarse sin esta pediatra.

García afirma que solo quedará una pediatra y que las otras plazas serán ocupadas por médicos de atención primaria, ya que las que han obtenido plaza elegirán finalmente irse a un hospital.

Un grupo de padres ya está recogiendo firmas. En un solo día, ya han obtenido más de 600 apoyos.

Ramírez ha dicho que “se están sacando las cosas de quicio. Hay cuatro plazas: dos en San José y dos en San Roque. Hay un proceso de concurso en el que la gente se mueve. Hay tres plazas susceptibles de movilidad. He estado hablando con la gerencia para que me explicaran la situación. En San José se va a quedar una pediatra en comisión de servicio y otra en San Roque, también en comisión de servicio. Tres plazas están perfectamente cubiertas y sin problemas. Hay una plaza de San José en la que la actual pediatra se va a otro destino y va a solicitar quedarse en Almendralejo. Pero, en cualquier caso, si lo pide y se queda, estupendo, y si no, pues se buscaría un sustituto. Vamos a tener cuatro pediatras, más refuerzo por las tardes”.