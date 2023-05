Ramírez, a la militancia: "Ni PP ni Vox son nuestros enemigos, son nuestros adversarios"

La noche electoral en la sede socialista de la Avenida de la Paz estuvo marcada por la incertidumbre ante la posible pérdida de una mayoría absoluta que era impepinable con el escrutinio de las primeras mesas.

Tras los primeros porcentajes que se iban conociendo, el PSOE llegó a escalar hasta los 13 concejales, para después bajar a 12 y estabilizarse en 11. En algunas mesas en las que, tradicionalmente, gana el PP se había impuesto el PSOE. Pero la fuerte irrupción de Vox, el hecho de que Ciudadanos pudiera alcanzar un concejal o que el PP sumara con Vox, mantenía la duda en la sede socialista. Ya con todas las mesas, el júbilo se apoderó de los militantes, algunos de los cuales rompieron a llorar.

Ramírez se dirigió a los presentes y habló como alcalde: “Hemos tenido derrotas y triunfos y ambos hay que tratarlos por igual. Soy como soy, y no voy a cambiar a estas alturas. Nadie va a esperar de mí, como alcalde de Almendralejo, que no atienda a todo el mundo. Nos ha votado mucha gente, pero no sé quiénes nos han votado. Un alcalde es de todos y de todas y no de gente de partido ni compañeros. Hay que trabajar para todos. Felicito a los que han obtenido representación, PP y Vox. Aunque estemos en las antípodas de Vox, son representantes legítimos, elegidos por gente de Almendralejo y no tengo más remedio que respetarlos. Ni PP ni Vox son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Los enemigos de Almendralejo son la resignación y la falta de autoestima. Tenemos que crecer como pueblo, ser un referente y tenemos que trabajar para ello”.

La euforia del PSOE de Almendralejo se vino a menos a medida que se iban conociendo los datos que llegaban de las autonómicas. En la próxima legislatura, el gobierno de Almendralejo será de un color distinto al regional y, posiblemente, al nacional, y eso puede pesar mucho en la gestión municipal en los próximos cuatro años.