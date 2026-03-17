El PP denuncia que Almendralejo ha perdido la declaración de Interés Turístico para su Semana Santa por un error en los plazos

El Partido Popular de Almendralejo ha denunciado la "grave negligencia" del equipo de gobierno socialista, que ha provocado que la Semana Santa de la ciudad no pueda ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional este año. El motivo, según los populares, ha sido presentar la solicitud "fuera de plazo".

Aunque el alcalde llevó la aprobación de esta solicitud con carácter de urgencia al pleno del mes de diciembre, y contó con el respaldo de la corporación, el expediente no fue registrado hasta el 3 de marzo. La normativa establece que el trámite debe realizarse con al menos tres meses de antelación respecto a la celebración, por lo que la petición ha quedado automáticamente desestimada.

Una "chapuza absoluta"

Desde el Partido Popular consideran "inadmisible que un asunto de esta importancia, que afecta directamente a la promoción turística, cultural y económica de Almendralejo, se gestione con tal nivel de improvisación y dejadez". La portavoz del PP, Adora Gutiérrez, ha afirmado que no se trata de un error menor.

No estamos ante un error menor, estamos ante una oportunidad perdida para toda la ciudad" Adora Gutiérrez Portavoz del PP de Almendralejo

La consecuencia directa es que Almendralejo pierde la posibilidad de obtener este reconocimiento, con el perjuicio que ello supone para cofradías, hostelería, comercio y para la imagen de la ciudad, según denuncian los populares. Por ello, el PP ha exigido al gobierno socialista que "asuma responsabilidades y dé explicaciones públicas a los ciudadanos".