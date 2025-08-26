La plaza del mercado de Almendralejo reabrirá el próximo 16 de septiembre

El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado que el 16 de septiembre reabrirá la plaza del mercado tras una inversión de reforma que ha superado los dos millones de euros.

El espacio combina "la esencia del comercio tradicional con una imagen renovada y adaptada a las necesidades actuales", merced a una inversión proveniente de la estrategia EDUSI y cofinanciada por fondos europeos (FEDER) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

La remodelación ha permitido "modernizar el edificio con una distribución funcional", con una planta baja donde se ubican los puestos de alimentación y productos frescos, mientras que la planta alta se destina a usos culturales y espacios de coworking.

Además, el edificio ha incorporado importantes mejoras en eficiencia energética, con una nueva cubierta aislante, sistemas de climatización optimizados e iluminación LED, lo que supone un paso más hacia "la sostenibilidad y el ahorro energético".

Queremos que el mercado municipal vuelva a ser el corazón comercial de la ciudad"

Desde el Ayuntamiento de Almendralejo han invitado a los ciudadanos a "redescubrir" este espacio emblemático y a apoyar el comercio local: “Queremos que el mercado municipal vuelva a ser el corazón comercial de la ciudad”.