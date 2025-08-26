COPE
Podcasts
Almendralejo - Tierra de Barros
Almendralejo - Tierra de Barros

La plaza del mercado de Almendralejo reabrirá el próximo 16 de septiembre

El Ayuntamiento invita a los ciudadanos a "redescubrir" este espacio

Interior de la plaza del mercado de Almendralejo

Interior de la plaza del mercado de Almendralejo

Blas SánchezAgencia EFE

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado que el 16 de septiembre reabrirá la plaza del mercado tras una inversión de reforma que ha superado los dos millones de euros.

El espacio combina "la esencia del comercio tradicional con una imagen renovada y adaptada a las necesidades actuales", merced a una inversión proveniente de la estrategia EDUSI y cofinanciada por fondos europeos (FEDER) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

La remodelación ha permitido "modernizar el edificio con una distribución funcional", con una planta baja donde se ubican los puestos de alimentación y productos frescos, mientras que la planta alta se destina a usos culturales y espacios de coworking.

Además, el edificio ha incorporado importantes mejoras en eficiencia energética, con una nueva cubierta aislante, sistemas de climatización optimizados e iluminación LED, lo que supone un paso más hacia "la sostenibilidad y el ahorro energético".

Queremos que el mercado municipal vuelva a ser el corazón comercial de la ciudad"

Desde el Ayuntamiento de Almendralejo han invitado a los ciudadanos a "redescubrir" este espacio emblemático y a apoyar el comercio local: “Queremos que el mercado municipal vuelva a ser el corazón comercial de la ciudad”.

 

Escucha en directo

En Directo COPE ALMENDRALEJO

COPE ALMENDRALEJO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 26 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking