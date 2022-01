El partido Extremadura-Talavera, en el aire; solo quedan seis jugadores del primer equipo

El partido del Extremadura ante el Talavera de este jueves, a las 19 horas, en el estadio Francisco de la Hera está en al aire.

Esta mañana, los jugadores Moi Parra y Assane se han despedido del cuerpo técnico y compañeros, aunque, según ha podido saber COPE, el club no les facilita la carta de libertad. También, Morcillo, que ya no se montó en el autobús para viajar a Bilbao, causa baja, aunque el club aún no lo ha comunicado. Su destino es el Avilés.

A esta hora, el Extremadura solo dispone de 11 jugadores, 6 de ellos con ficha del primer equipo. Hay que recordar que se necesitan, como mínimo, 7 del primer equipo en el campo para que se dispute el encuentro.

Una segunda incomparecencia del equipo supondría la exclusión de la competición.

Y a todo esto, Franganillo sigue negociando in extremis la llegada de capital para evitar la liquidación de la SAD. La operación Páez-Moreno parece enquistada; no se han producido avances en las últimas horas. Franganillo mantiene abiertos otros frentes.

Si el club logra esquivar la segunda incomparecencia, ya se estaría planteando fichar jugadores en paro, ya que hay muy poco tiempo para incorporar jugadores antes de que se cierre el mercado invernal, el 31 de este mes.