Detienen a cinco personas por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra con una pistola que resultó ser simulada

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres y dos mujeres, vecinos de Zafra y Burguillos del Cerro, por retener, golpear y amenazar con una pistola a un hombre en una vivienda del municipio segedano.

La investigación se inició el pasado 21 de agosto en Zafra, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la actuación violenta de varias personas a un vecino del municipio, al que consiguieron introducirlo a la fuerza en el interior de un vehículo.

Con las gestiones desarrolladas por la Guardia Civil en Zafra, se pudo averiguar la identidad de la víctima, quien confirmó a los agentes haber sufrido esta acción por varias personas que lo habían trasladado hasta una vivienda donde fue golpeado, amenazado e intimidado con un arma de fuego.

La Guardia Civil, con uno de los detenidos

Ubicado el inmueble utilizado por los supuestos autores, se desplegó un dispositivo especial para tratar de detenerlos, dando sus frutos la pasada semana, cuando por diferentes Unidades pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Zafra y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Badajoz, se consiguió localizar a los cinco implicados.

Durante el desarrollo del operativo, se recuperó la pistola utilizada en la comisión de los hechos, comprobando que tenía características visibles para creer que pudiera ser real, aunque se trataba de un arma simulada.

Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, agresión, amenazas y tenencia ilícita de armas, instruyéndoles las correspondientes diligencias y puestos disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.

Ahora, la Guardia Civil continua con la investigación para tratar de averiguar las motivaciones que llevaron a los detenidos a perpetrar estas acciones violentas.