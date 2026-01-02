Cisqui destaca la "fuerza mental"del Extremadura y un vestuario "de 10"

El Extremadura afronta el regreso a la competición liguera con la máxima ilusión y energía. Los azulgranas visitan Huelva, este domingo, a las 13 horas, para enfrentarse el Recre. Tras una victoria importante en la última jornada de 2025 que los ha afianzado en puestos de playoff y una vez finalizada su andadura en la Copa del Rey, el equipo se centra exclusivamente en la liga. El próximo partido, en un "estadio de primera división", como lo describe el entrenador Cisqui, se presenta como un reto "vibrante e ilusionante", con el aliciente de un gran desplazamiento de la afición. El jugador Miguel Núñez lo confirma, ya que jugar en un campo así "te hace sentirte profesional".

Nuevas caras, máxima competencia

La plantilla se ha visto reforzada recientemente con las incorporaciones de Rober Correa y Manu Ramírez. El técnico, Cisqui, celebra su llegada, afirmando que "le dan mucha competitividad al equipo". Según el entrenador, este aumento de la competencia interna es clave para el crecimiento del grupo: "donde haya competencia hay superación", asegura, destacando la "intensidad máxima" que ya se percibe en cada entrenamiento.

Los nuevos fichajes aportan perfiles complementarios. Cisqui define a Robert Correa como un jugador que ya está aportando "experiencia y sabiduría", mientras que de Manu Ramírez destaca su "creatividad" y calidad técnica. "Tiene un guante en los pies, último pase y gol", detalla el técnico. Además, la polivalencia de Ramírez, que puede jugar "de medio campo arriba en cualquier posición", agranda las opciones tácticas y activa a toda la plantilla.

Un vestuario unido y con hambre

Uno de los grandes orgullos del entrenador es la fortaleza del vestuario. "Tengo un orgullo del vestuario y la plantilla que hay tremendo, de 10", confiesa Cisqui a corazón abierto. El técnico subraya la "fuerza mental" y la solidaridad del grupo, que "nunca han perdido la confianza" incluso en los momentos más complicados. Esta unidad es, para él, una de las claves del rendimiento del equipo.

Tenemos que dar un paso adelante, porque cada semana que pase son más exigentes los partidos" Cisqui Técnico del Extremadura

A pesar de reconocer la dificultad de la competición, donde "cuesta la misma vida ganar un partido", el objetivo del Extremadura es ambicioso. "Nuestra responsabilidad es intentar y trabajar por llevar a lo más alto al Extremadura", declara el técnico. Este sentimiento es compartido por la plantilla. "Tenemos que dar un paso adelante, porque cada semana que pase son más exigentes los partidos", añade Cisqui, dejando claro que nadie en el equipo se conforma.

Una primera vuelta para enmarcar

Miguel Núñez califica la primera vuelta como "muy, muy buena", y pide no olvidar que son un equipo "recién ascendido" con muchos jugadores procedentes de Tercera División. El centrocampista describe el 2025 como un año "inolvidable" gracias al gran papel en liga y Copa, y afronta el 2026 "con la misma ilusión".

No puede haber mejor regalo que los 3 puntos en Huelva" Miguel Núñez Jugador del Extremadura

De cara al próximo partido en Huelva, Núñez señala que el mejor regalo para todos sería conseguir la victoria. "No puede haber mejor regalo que los 3 puntos en Vuelva", afirma, consciente de que se enfrentan a un rival "muy complicado". Sin embargo, asegura que el equipo irá "sin complejos" para "darle una alegría a esa afición que siempre está con nosotros".