Assane: "Hemos hecho el partido de nuestras vidas; no nos creemos la que hemos liado"

Assane Ndiaye Dione fue el autor del gol histórico que dio la victoria al Extremadura ante el Real Unión de Irún en la tarde del sábado 8 de enero. Una fecha, un lugar, un partido… que quedara en la memoria colectiva de Almendralejo.

Assane, nacido el 10 de octubre de 1999 en Camerún, aunque lleva muchos años en España, saltó al campo con el dorsal 6 a la espalda. Mediocentro del filial, ha estado a las órdenes de Cisqui. Llegó al Extremadura el verano pasado procedente del Felanitx del grupo 11-A de la tercera división. Antes había jugado en el Llosetense. Ambos equipos de las Islas Baleares.

Assane fue entrevistado en el Twitter del Extremadura UD tras la hazaña en Irún.

“Hemos hecho el partido de nuestras vidas. Los chavales son muy grandes; recordaremos siempre este partido”.

El jugador camerunés explicaba que intentó hacer el encuentro que juega siempre: “Me ha salido bien, como de costumbre”, y confía en seguir en el primer equipo “si tengo la confianza del míster”.

Los futbolistas, ayer noche, todavía estaban asimilando la proeza: “No nos creemos la que hemos liado, que se mire como el principio de algo”.

Estos chicos no tenían nada que perder. Muy pocos, por no decir nadie, apostaban, no ya por un triunfo, sino por un empate. Lo normal es que el Extremadura hubiera salido goleado: “Hemos trabajado duro, nos lo merecíamos”.

Assane agradecía a Cisqui y el cuerpo técnico del filial “que hayan estado ahí durante cinco meses. Esta victoria también es un poco suya”.