El antiguo colegio Ortega y Gasset se volverá a abrir para las clases del conservatorio

Las clases del Conservatorio Tomás Bote, que, tras las vacaciones navideñas, no se estaban impartiendo en el antiguo colegio Ortega y Gasset por el “desmantelamiento” del centro se reanudarán este lunes, día 24, en el ya antiguo colegio.

Así lo anuncia en su web y en las redes sociales el conservatorio.

La semana pasada, el equipo directivo comunicaba que no se podían dar las clases presenciales en el viejo ‘Ortega y Gasset’ “porque el edificio no reúne las condiciones necesarias”; y es que tras el traslado de la comunidad educativa al nuevo centro, ubicado en la zona de Rafael Alberti, el antiguo colegio no se podía abrir.

Hay que recordar que el conservatorio tiene un acuerdo con Educación para utilizar aulas de este colegio al carecer de espacios suficientes en sus instalaciones.

La semana pasada, el director del conservatorio, Lorenzo Alcántara, llevó a cabo una serie de gestiones que han dado sus frutos.

“Queremos aclarar que la dirección del colegio Ortega y Gasset siempre ha tenido una actitud de ayuda y colaboración que valoramos de manera sobresaliente. Manifestamos nuestro agradecimiento por haber compartido materiales con nosotros”, comunican en la web del conservatorio.