El Extremadura se conjura para su ‘final’ ante el Xerez CD

El CD Extremadura juega este sábado (17:30 horas) un partido vital en casa ante el Xerez CD, un rival directo en la lucha por los puestos de playoff. El equipo afronta el choque como una 'final' antes del parón navideño, con la necesidad de romper una racha de cinco jornadas sin ganar y la motivación extra de dedicarle el triunfo a su compañero Luis Nicolás, que ha perdido a su padre esta semana.

La solidez defensiva como clave

Tanto la plantilla como el cuerpo técnico han puesto el foco durante la semana en corregir la fragilidad defensiva. El entrenador, Cisqui, ha sido claro al respecto: “Tenemos que dar un paso al frente, sobre todo en el tema de portería a cero”. El técnico lamenta los “regalos innecesarios” y la “falta de responsabilidad” en momentos clave que han costado goles.

El futbolista Juanmi Callejón ha reconocido que al equipo le “está costando bastante a nivel defensivo porque estamos encajando muchos goles”. Sin embargo, confía en el trabajo realizado: “Sabemos de nuestros errores, por supuesto, y lo hemos corregido durante esta semana”.

Mañana tiene que ser el día, tenemos que revertir esta situación de no ganar partidos” Juanmi Callejón Futbolista del CD Extremadura

Una victoria por Luis Nicolás

El vestuario azulgrana está conjurado para dedicarle la victoria a su compañero Luis Nicolás, quien recientemente ha sufrido la pérdida de su padre. Cisqui ha elogiado la entereza y el compromiso del futbolista: “Ha sido impresionante, la actitud de Luis Nicolás, el compromiso es excelente”. El técnico ha revelado que el jugador no quería abandonar al equipo pese a los duros momentos familiares.

Tener un futbolista con esa actitud y con esos compromisos es un orgullo muy grande” Cisqui, sobre Luis Nicolás

Por su parte, Juanmi Callejón, que vivió una situación similar con la pérdida de su hermana, ha asegurado que son “momentos para estar juntos, para remar” y que el equipo saldrá “a muerte todavía por el compañero”. El objetivo es claro: “Mañana ganar por nosotros y por el padre de Luis y por su familia”.

El Xerez CD, tercero en la tabla, llega al Francisco de la Hera como un rival temible por sus “transiciones muy efectivas”, según ha advertido Cisqui. Para el choque, el Extremadura recupera a Samu Hurtado, pero no podrá contar con Álvaro Barrero por lesión y Tala por sanción en un partido para el que se espera la llegada de un millar de aficionados del Xerez CD.