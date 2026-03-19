David Rocha: "Estaba convencido de que Robador iba a parar el penalti"

El Extremadura ya ocupa puestos de fase de ascenso tras ganar este miércoles al Melilla por 1-0 en un partido muy sufrido. Un golazo de falta de Diego Díaz y un penalti parado por Robador con empate a cero han decidido un encuentro que el equipo azulgrana ha jugado con un hombre menos durante los últimos 25 minutos.

Rocha: "El Melilla ha sido mejor"

El entrenador del Extremadura, David Rocha, ha reconocido la superioridad del rival. "Ha habido un equipo mejor que otro, y en este caso ha sido el Melilla", ha admitido el técnico, quien atribuye la victoria a la ambición y a la dinámica positiva del equipo. "No ha sido un buen partido por nuestra parte", ha sentenciado Rocha, crítico con el juego desplegado.

Ha habido un equipo mejor que otro y en este caso ha sido el Melilla" David Rocha Entrenador del CD Extremadura

Robador, un héroe de récord

La figura del portero Robador ha vuelto a ser decisiva. Ha detenido una pena máxima que podría haber cambiado el partido, una acción que su entrenador intuía. "Estaba convencido de que lo iba a parar, tenía esa sensación", ha confesado David Rocha. "Hoy tocó pararlo, supercontento", ha declarado por su parte el guardameta.

Esta solidez defensiva es una de las claves del momento dulce del equipo. Con el de este miércoles, el Extremadura ha conseguido dejar la portería a cero en cinco de los últimos seis partidos, un dato que demuestra la mejora del conjunto en esta faceta del juego.

Una afición que ruge

Más de 3.000 espectadores han arropado al equipo en el estadio. El propio Robador ha destacado el ensordecedor ambiente: "Hace tanto ruido este campo que te hace casi imposible hablar con el compañero, pero también nos hace ir hacia adelante como animales". Rocha también ha agradecido el apoyo: "Nos han hecho sacar fuerzas desde donde quizá no las teníamos".

Hace tanto ruido este campo que te hace casi imposible hablar con el compañero" David Robador Portero del CD Extremadura

Con esta victoria, el Extremadura se coloca cuarto con 46 puntos, a solo tres del líder y con siete jornadas por delante. El próximo reto será este sábado en el campo del Estepona, un rival que, según Rocha, "viene en una dinámica brutal" y pondrá las cosas muy difíciles.