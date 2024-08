Acabaron los Juegos Olímpicos de París y el testigo lo coge Los Ángeles, que organizará los próximos, del 14 al 30 de julio de 2028. Ojo, porque se estima que habrá cinco nuevos deportes: béisbol, flag football (fútbol americano sin placajes), lacrosse, cricket y squash, y se caerán el breaking y el boxeo. A muchos aficionados al deporte en general les sorprende que modalidades como el pádel, fútbol sala o karate no estén incluidas.

En el karate, que fue olímpico en Tokio, nos vamos a centrar, porque en Extremadura tenemos a una gran deportista, Paola García Lozano, que, a sus 18 años, en la modalidad de kata, ya ha sido campeona de Europa absoluta (2023) y bronce en los Campeonato del Mundo. Además, es la actual campeona de España absoluta.

En COPE hemos hablado con Paola: "No se entiende que el karate no sea olímpico. Yo no puedo dedicarme cien por cien a este deporte. Tengo que tener otros planes de futuro, porque no puedo vivir del karate ahora mismo".