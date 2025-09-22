Carlos Gallardo, ganador del 'Vendimia': "A final de temporada, analizaremos si el año que viene hacemos varias pruebas del Campeonato de España"

El piloto de Almendralejo Carlos Gallardo, junto a su copiloto, Paco Izquierdo, ha logrado un hito en su carrera al coronarse campeón del Rally de la Vendimia. En una entrevista a COPE, Gallardo ha compartido sus impresiones sobre la victoria, la competición y el estado del automovilismo en la región.

"Para nosotros, los que hemos crecido en Almendralejo desde las cunetas, ganar en la 'Vendimia siempre ha sido un sueño". El rally se decantó a favor de Gallardo tras las dificultades de sus principales rivales, Julián Jiménez y Antonio Luis Casimiro, que abandonaron en la primera etapa.

Gallardo afirma que, si el nivel de lucha hubiera sido mayor, él habría apretado aún más. "El sábado, tomamos las cosas con calma, pero si hubiera sido necesario, habríamos ido más rápido y con mayor agresividad", señala. "Lo importante es terminar sin errores y aprovechar las oportunidades".

Tras este triunfo, la motivación de Gallardo y su copiloto Izquierdo está más alta que nunca: "Al final de temporada, analizaremos si el año que viene hacemos varios pruebas del Campeonato de España"

Gallardo e Izquierdo, virtuales campeones del regional de rallyes, han ganado esta temporada las pruebas de Talavera, Culebrín-Pallares y el 'Vendimia'.

El estado del automovilismo extremeño y el futuro de los rallyes

Respecto a las críticas sobre el automovilismo en Extremadura, Gallardo opina que siempre se puede mejorar. "Los rallys se organizan con esfuerzo, y aunque el coste es alto, cada piloto, desde el más modesto hasta el más experimentado, realiza un esfuerzo grande para participar", señala. Además, considera que los kilómetros de enlace en algunos rallies, como el 'Vendimia', son excesivos pero reconoce que corresponde a los organizadores decidir el formato.