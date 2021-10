Manuel Sánchez, de la Peña Luis Reina: La exclusión de los toros del bono cultural "es una decisión nefasta"

El presidente de la Peña Taurina Luis Reina, Manuel Sánchez, se ha referido en COPE al bono cultural del Gobierno y la no inclusión en el mismo de los festejos taurinos.

Sánchez, que no suele pronunciarse sobre asuntos políticos, ha comentado que “es la gotita que colma el vaso; no tiene sentido. No es el primer ataque a la tauromaquia, ya que les dieron dinero a los artistas y excluyeron a los profesionales. Me parece una decisión nefasta. Luego, tendremos que decidir los votantes”.