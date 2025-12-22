Vox se autoproclama ganador de la noche en Extremadura con 6 escaños más que en 2023 y avisa de que sus exigencias son las mismas

El partido de Santiago Abascal se autoproclama como el ganador de la noche electoral de Extremadura, y bien es cierto que es la fuerza política que más ha crecido con respecto a la cita con las urnas del pasado 2023, donde obtuvieron 5 escaños. En esta ocasión, y tras la finalización del escrutinio, la formación que se presentaba el pasado 5 de diciembre con su candidato Óscar Fernández Calle, ha logrado 11 escaños.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su partido ha sido el ganador "real" de las elecciones en Extremadura, donde ha duplicado su respaldo y ha dicho que sus exigencias siguen siendo las mismas.

"Lo mismo que defendíamos ayer", ha dicho Fernández Calle en una comparecencia sin admitir preguntas en el Parador de Mérida, donde ha añadido que defenderá cada uno de los votos obtenidos "con uñas y dientes" en una posible negociación con el PP.

"Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox", ha sentenciado el candidato.