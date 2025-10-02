FEDEXCAZA lanza una campaña audiovisual que une a los cazadores en torno a la seguridad y la defensa de la caza

La Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) ha lanzado una campaña de comunicación para concienciar a los cazadores sobre la importancia de federarse y contratar un seguro.

La campaña incluye un impactante anuncio audiovisual patrocinado por Mutuasport y Hornady, que destaca la fuerza de la naturaleza frente a la necesidad de protección del cazador con el mensaje: “Ellos no necesitan seguro… pero tú sí”.

Este mensaje busca sensibilizar en todos los ámbitos del sector cinegético y la sociedad extremeña, mediante redes sociales, prensa, radio y otros medios. FEDEXCAZA enfatiza que solo a través de su federación los cazadores pueden acceder a coberturas exclusivas de Mutuasport, que reinvierte en investigación, formación y defensa de la caza, garantizando un respaldo real y comprometido con el sector. La iniciativa refuerza la unión, la constancia y la pasión que caracterizan a la caza, promoviendo la protección y el futuro.

En COPE hemos entrevistado a José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza.