El poder de la X Solidaria en la Renta: duplica tu ayuda sin coste alguno

Un gesto con el que " no te van a cobrar más ni te van a devolver menos ", pero sí duplica la ayuda

En plena campaña de la Declaración de la Renta, una de las dudas más comunes entre los contribuyentes es si se pueden marcar simultáneamente la casilla de la Iglesia Católica y la de Actividades de Interés Social. Luis Bañón, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana (CERMI), ha aclarado que es "totalmente" posible. Este simple gesto no afecta al resultado final de la declaración, "no te van a cobrar más ni te van a devolver menos", pero sí duplica la ayuda. Al marcar ambas opciones, se destina un 0,7% de la cuota íntegra a cada una, sumando un 1,4% de aportación sin ningún coste para el ciudadano.

El Tercer Sector, motor de cambio social

Recientemente se ha presentado en Valencia, Alicante y Castellón la campaña de la X Solidaria 2026, impulsada por la Plataforma de Tercer Sector, que agrupa a entidades como el propio CERMI, Plataforma de Voluntariado, ONCE, Cruz Roja, Cáritas o EATN. Bañón subraya el poder de esta iniciativa, pues "se convierte un gesto muy sencillo en oportunidades reales para muchísimas personas". En un "contexto especialmente complejo" de incertidumbre y polarización, el Tercer Sector reivindica "rigor, cohesión social, escucha, diálogo, trabajo útil y compromiso con las personas", valores que se materializan gracias a la X Solidaria.

La X solidaria es un gesto libre, sencillo y sin coste, pero con un impacto enorme en la vida de muchas personas" Luis Bañón CERMI

Este mecanismo, lejos de ser un gesto simbólico, es "una herramienta real que tiene la ciudadanía de corresponsabilidad fiscal y de solidaridad organizada", según Bañón. Permite a cada contribuyente decidir de forma voluntaria el destino de una parte de sus impuestos, sosteniendo así "programas sociales concretos, útiles y cercanos" que desarrollan las entidades del Tercer Sector allí donde más se necesitan. Marcar la casilla 106 de Fines Sociales, por tanto, te hace "corresponsable social" sin que suponga un gasto adicional.

Imagen de la campaña de la renta para colaborar con las parroquias

Una herramienta real que cambia vidas

El presidente de CERMI insiste en que "las cifras son personas" y que "detrás de cada euro de la X Solidaria hay programas concretos que realmente cambian vidas" y mejoran la sociedad. Los fondos recaudados se destinan a una amplia variedad de proyectos, como la atención a personas mayores, el apoyo a la infancia y las familias, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, el apoyo a personas migrantes y refugiadas, la prevención de la violencia de género y programas para la autonomía personal e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El impacto de marcar la X solidaria aporta miles de beneficios en la sociedad

Luis Bañón ha animado a toda la ciudadanía valenciana a marcar la casilla 106, recordando que "la X Solidaria es un gesto libre, sencillo y sin coste, pero con un impacto enorme en la vida de muchas personas". Un pequeño gesto en la declaración que se traduce en una gran ayuda para los colectivos más vulnerables y que, en definitiva, beneficia al conjunto de la sociedad.