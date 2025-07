¿Vas a salir a navegar? Esto es lo que recomienda Cruz Roja para evitar sustos

Cada verano se repite la misma historia: pese a los avisos de la AEMET, las alertas de temporal y las recomendaciones de precaución, muchas embarcaciones acaban embarrancadas en la costa valenciana y necesitan ser rescatadas por Salvamento Marítimo. Así ha ocurrido recientemente en zonas como Cullera, Jávea o El Saler, donde incluso se ha convertido en un espectáculo para curiosos que se acercan a ver cómo el oleaje arrastra veleros hasta la arena.

Carlos Ronda, técnico del programa de Salvamento de Cruz Roja Valencia, lo confirma: “Siempre han habido incidentes, pero ahora quizá se perciben más porque hay varios seguidos. Además, cuando hace buen tiempo, más gente sale a la mar y eso aumenta el riesgo”.

Muchas veces, el problema comienza por una avería. “Les falla el motor y se quedan sin gobierno. Si no tiran el ancla, o esta no agarra bien, acaban arrastrados por las olas hasta tierra”, explica Ronda. Y aunque no todos los rescates son peligrosos, “cuando hay mala mar, sacarlos se complica mucho más y los rescatadores también se la juegan”.

Las imprudencias más comunes no siempre vienen de embarcaciones grandes. “Salimos a por kayaks, paddle surf, tablas de surf… Gente que no consulta la previsión y que, sin querer, se ve arrastrada mar adentro sin poder volver”, señala el técnico. Incluso quienes salen con pequeñas barcas hinchables, sin apenas motor, pueden acabar siendo rescatados a kilómetros de la orilla.

A TENER EN CUENTA

Para evitar sustos innecesarios, Cruz Roja lanza una serie de consejos clave para salir al mar con seguridad:

Consultar siempre la previsión meteorológica. “Hoy en día hay muchas aplicaciones y fuentes fiables. Es el primer paso antes de salir”, recalca Ronda.

Llevar un móvil con batería al 100% y, si es posible, un walkie o emisora. Guardado en una bolsa estanca, puede marcar la diferencia en caso de emergencia.

Revisar bien el estado del motor. “Salir al mar con un motor que no está perfecto es arriesgarse innecesariamente”, advierte.

Tener ancla y saber usarla correctamente. No basta con tirarla al agua: debe enganchar en el fondo para detener la deriva.

No alejarse de la costa si no se tiene experiencia. En deportes como el paddle surf, es mejor mantenerse cerca y visible.

“Nuestra prioridad son siempre las personas. Rescatamos a quienes lo necesitan, pero también intentamos ayudar a embarcaciones medianas si la situación lo permite”, comenta Ronda. En su zona de intervención, que abarca desde Cullera hasta Sagunto y hasta unas dos millas náuticas mar adentro, Cruz Roja utiliza embarcaciones semirrígidas con doble motor, preparadas para todo tipo de rescates.

El técnico también recuerda que no todos los rescates llegan a ser noticia. “Muchos fines de semana salimos a por varias embarcaciones que se han quedado sin motor y no llegan a tocar tierra, pero el trabajo está ahí”, afirma.

El verano y el mar invitan al disfrute, pero también a la responsabilidad. “No se trata solo de disfrutar, también de saber cómo hacerlo sin ponerte ni poner a otros en peligro”, concluye Carlos Ronda. Porque, como él mismo reconoce, “nos gusta lo que hacemos, pero preferimos que no sea necesario intervenir”.