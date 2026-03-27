Valencia es puro teatro...

Los mejores planes para disfrutar este fin de semana en Valencia | 27 MARZO 2026

La vida sigue y ya estamos a viernes. Un viernes muy farandulero: Día Mundial del Teatro … y esta semana, la agenda llega con unos planes que son puro teatro.

Hoy con esta celebración empezamos la agenda parafraseando a Romeo y Julieta: Más peligro hay en unos ojos que en veinte espadas… y más realidad en un escenario que en veinte vidas. Esta semana te presentamos historias que se atreven a saltar todos los muros.

Alzamos el telón para celebrar esa fuerza colectiva que convierte cada función en algo irrepetible con el clásico Fuenteovejuna que llega estos días al Teatro Principal.

© Pablo Lorente Fuenteovejuna

La Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta una de las obras más emblemáticas del teatro del Siglo de Oro español, escrita por Lope de Vega en 1619. Ambientada en un pequeño pueblo de Córdoba, narra la valiente rebelión de los aldeanos contra la tiranía del Comendador. A través de una trama cargada de injusticia, opresión y solidaridad, Lope explora temas universales como la lucha por la justicia y la resistencia colectiva.

La famosa respuesta unánime “Fuenteovejuna lo hizo”, se ha convertido en un símbolo de unidad y fuerza comunitaria, resonando a lo largo de los siglos como un poderoso llamado a la acción frente a la opresión.

En el Teatro Olympia esta semana se puede sentir la fuerza de otro texto dramático con Lolita Flores como protagonista: Poncia.

Poncia

Este texto está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. En un profundo análisis del personaje, Luis Luque rescata las intervenciones de Poncia y las convierte en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras.

La criada habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo dice con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.

En el Teatro Talia se puede ver la comedia Qué difícil es. Obra que fue censurada en una localidad porque los cuatro actores salieron al escenario en ropa interior...

Qué fácil es criticar y señalar sin antes haber visto este montaje...

Esta comedia te lleva al drama y se te hace un nudo en la garganta con su trajín de emociones, sueños, confesiones, amistades y el absoluto caos de la vida misma. Cuatro actores en un camerino representan con éxito la obra que parece que les va a consagrar, pero reciben una noticia que cambia todo.

A través del humor y el sarcasmo el público descubrirá qué difícil y qué hermosa puede ser la vida. Y cómo, todos y cada uno, tenemos que representar el papel que nos toca.

Otro montaje que nos recuerda la celebración del Día Internacional del Teatro es el que presenta la Sala Russafa con la obra Más perdidos que carracuca.

Antonio Garci Más perdidos que carracuca

La obra tiene como protagonistas a dos personajes marginales que sobreviven sin unos ingresos estables, compartiendo habitación en una mísera pensión. En un contexto social donde la opulencia es espectáculo, en el que incluso las personas anónimas presumen de manjares, viajes y ropa en sus redes sociales, esta propuesta invita a mirar a quienes no tienen nada. Combinando poética, ternura y humor.

En el Teatro Rialto se presenta la nueva producción de Hongaresa Teatre titulada El camino de la sal.

francesc monsonis El camino de la sal

El montaje, escrito por Paco Zarzoso, es una oda al refugio en tiempos de incertidumbre. Una comedia que rompe las convenciones narrativas para adentrar al público en los límites entre la ficción y la realidad.

La obrA que cuenta con música en directo de txalaparta y dolçaina con electrónica y violonchelo, suma seis candidaturas a los Premios Max: espectáculo, dirección, texto, interpretaciones masculina y femenina y composición musical.

El Teatro Círculo acoge este fin de semana H: una autoficción musicalizada de SaludArte Teatro que propone un viaje escénico íntimo, político y profundamente contemporáneo en torno a la identidad, el cuerpo y la disidencia de género.

La propuesta combina relato autobiográfico, pensamiento crítico y teoría queer con música en directo y un lenguaje escénico híbrido, dando lugar a una experiencia viva, cambiante y radicalmente libre.

En La Máquina Teatro se presenta este fin de semana la pieza dramática titulada Las madres presas.

Dos madres, Josefa y Aurora, represaliadas durante la posguerra, se conocieron en prisión y lucharon juntas para sacar a sus familias de la miseria, emigrando a Valencia.

Es un homenaje a todas esas mujeres anónimas cuya resistencia las hizo vencer, a pesar de pertenecer al bando de los vencidos. Una propuesta que honra el coraje de sus madres y, con ellas, el de todas las mujeres que nunca dejaron de luchar por la dignidad de los suyos.

Este viernes la compañía Impro2 sigue celebrando su 20 aniversario en el Teatro Flumen con un espectáculo de improvisación ingenioso y divertido que cumple dos décadas en escena.

Los maestros de la improvisación, Miguel Moraga y Jesús Manzano, convierten las propuestas del público en historias trepidantes, personajes hilarantes y situaciones desternillantes, demostrando una agilidad mental y un humor únicos.

El Teatre Patraix termina el ciclo En clave de comedia, un ciclo que reivindica el humor como una de las herramientas más poderosas del teatro.

Y se despide con tres montajes: hoy viernes veremos Hacemos el amor o a fer la má que cuenta anécdotas a las puertas de la cuarentena sobreviviendo a la vuelta del mercado sentimental, donde todo está vendido o es de mala calidad.

Mañana sábado veremos la comedia Ya es hora en la que a través de un mecanismo de teatro dentro del teatro, se desarrolla una trama emocionante con diversas sorpresas y puntos de giro.

El domingo se presenta Blancanieves, un montaje para todos los públicos en el que la protagonista dejará claro, ante enanitos y príncipes, que los roles clásicos femeninos y masculinos, han evolucionado.

En el TEM, Teatre El Musical, se celebra este fin de semana el Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar.

La edición de este año gira en torno a los cuentos clásicos con funciones de compañías nacionales e internacionales que presentan sus versiones de El gato con botas, Cenicienta y El patito feo.

La música que va a sonar este fin de semana en Valencia tiene conciertos para todos los gustos.

Esta tarde l’Auditori de Torrent presenta una de las óperas más famosas de Giacomo Puccini: La Bohème.

La compañía Ópera 2001 interpreta esta ópera en cuatro actos del genial compositor italiano en la que cuenta la historia de un grupo de artistas jóvenes y con poco dinero, que refleja las propias vivencias de Puccini durante sus años en el Conservatorio de Milán, entre 1880 y 1883.

En el Palau de la Música vamos a ver dos recitales de piano para disfrutar plenamente de este gran instrumento junto a la Orquesta de València.

Anna Fedorova

Este viernes veremos a la pianista Anna Fedorova que debuta en el Palau junto a la orquesta valenciana que en esta ocasión dirige el maestro Josep Vicent. El público va a disfrutar de un programa de gran riqueza rítmica y lleno de colorido orquestal, que empezará con una selección de las suites n.º 1 y n.º 2 de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Le seguirá la célebre Rhapsody in Blue de George Gershwin, una obra que combina geniales aportaciones de jazz a la música clásica. Concluirá el concierto con la sinfonía de Serguéi Rajmáninov más célebre de su catálogo, la Segunda, donde muestra las virtudes orquestales que tanto le caracterizan, más allá de su inmenso corpus pianístico.

El sábado la Sala Iturbi recibe a Boris Giltburg uno de los pianistas internacionales, junto con Grigori Sokolov y Andras Schiff, más queridos por el público valenciano. No en vano, fue artista en residencia del Palau de la Música. De admirable musicalidad, temple, técnica y presencia escénica, interpretará un programa que inicia la integral de las sonatas nº 1, la nº 18 y la nº 29 para piano de Ludwig van Beethoven. Un verdadero “tour de force” para el pianista, en la línea de sus últimos conciertos en el auditorio valenciano.

El domingo, el concertista se vuelve a subir al escenario del Palau de la Música para seguir con las sonatas para piano de Beethoven, con la nº 2, la nº 17, la nº 27 y la nº 15 para terminar este non stop del genio alemán en dos conciertos extraordinarios.

En el otro palau, el Palau de Les Arts, tenemos también destacados espectáculos para no perderse.

Empezamos por el flamenco que nos brinda la cantaora Argentina que actúa este viernes por la tarde en la Sala Martín i Soler de Les Arts.

Argentina

Flamenco por cantaora, que así es como ha titulado el recital, es una revisión de su estudio diario del género; es bueno siempre pararnos a pensar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Se trata de un proyecto totalmente tradicional, de los que la artista se siente completamente realizada cumpliendo lo que siempre ha soñado, ser cantaora. En el espectáculo, su voz, emblemática y apasionante donde las haya, revive con su inconfundible sello personal los palos más representativos del cante jondo: desde la soleá hasta las alegrías, pasando por seguiriyas, marianas, verdiales, romance, bulerías y tangos. Cada interpretación es un homenaje a las raíces, a las grandes maestras y maestros que abrieron camino, pero es también un canto de renovación, demostrando que el flamenco está más vivo que nunca.

El palacio de la ópera valenciano recibe este fin de semana a la Compañía Nacional de Danza con el espectáculo NumEros.

NumEros

El nuevo proyecto de la compañía es un tríptico coreográfico que rinde homenaje el talento de tres genios de la danza. Abre el espectáculo Serenade, primera pieza que el histórico George Balanchine concibió para el American Ballet e inspirada en la célebre Serenata para cuerdas de Chaikovski. Le sigue el estreno absoluto de Echoes from a Restless Soul, ambientada en Gaspard de la nuit de Ravel, creada por el bailarín y coreógrafo italiano Jacopo Godani como una sucesión de pasos a dos y cuartetos en sintonía con el virtuosismo del compositor francés. El tríptico concluye con el neoyorquino William Forsythe y su Playlist (Track 1, 2), donde los movimientos combinan danza clásica y contemporánea recreando una lista de reproducción de música neo-soul y house.

Los amantes de las comparsas y chirigotas del Carnaval de Cádiz están de enhorabuena porque este fin de semana La Rambleta se convierte en el Teatro Falla de la capital gaditana para recibir en directo “tó el arte” y salero de estas formaciones.

Por segunda edición consecutiva la acidez y la crítica gaditanas, vestidas de humor y música, se trasladan a Valencia con una actuación completa de dos de las formaciones más relevantes de esta edición del COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) de este año.

Los Invisibles

Actuará la comparsa Los Invisibles y la chirigota Los que la tienen de mármol de la mano de ‘El Melli’ y ‘El Molina’, quienes convertirán el escenario de La Rambleta en una estampa que no dejará indiferente a nadie, ni a vivos, ni… a aquellos que viven en nichos por la poca accesibilidad al mercado actual de la vivienda.

También habrá cupletinas y chascarrillos al más puro estilo “de Caí”... la Tacita de Plata.

El sábado por la tarde la Sala 16 Toneladas recibe a Pancho Varona en concierto. El que fue durante más de cuatro décadas mano derecha de Sabina y coescribió con él varios de sus éxitos, llega a Valencia con una gira sin artificios, solo lo esencial: guitarra y voz. Un concierto íntimo en el que relata con cercanía el origen de sus canciones, dotando cada actuación de una magia especial.

El destacado músico, productor y compositor recorre su impresionante trayectoria musical hilando canciones y anécdotas en un show íntimo, cálido y profundamente personal.

La Ciutat de les Arts i les Ciències y Berklee Valencia inauguran la nueva temporada del ciclo de recitales Un Lago de Conciertos.

La serie de actuaciones gratuitas interpretadas por estudiantes del campus Berklee valenciano ya están en marcha de nuevo. Los primeros conciertos al aire libre serán este viernes partir de las 19 horas. Los directos tienen una amplia variedad de estilos musicales, desde el jazz, blues y soul hasta músicas del mundo, flamenco, folk, funk y jazz latino. Habrá más fechas esta primavera: los días 9, 10, 16, 17, 29 y 30 de abril.

Como última recomendación, aún estáis a tiempo de ver la exposición Luz y formas del escultor Lluís Costa cuyo taller fue afectado por la DANA. Una muestra dedicada a la imaginería religiosa y artística.

Se clausura esta Semana Santa, el miércoles día 1, en la Sala d’Exposicions de l’Antic Col-legi de les Monges situado en la plaça del Mercat Vell, 4 de Silla.

La muestra escultórica se divide en distintos estilos: desde el renacimiento al Barroco, haciendo especial hincapié en las maneras de trabajar de la escuela sevillana y castellana. La exposición abarca escultura, dibujo y pintura. Podemos ver un cristo del expresionismo y en pintura, el tenebrismo y distintas disciplinas; en los dibujos, la parte simbólica tiene su significado y al igual que en la parte religiosa.

Eva Marqués