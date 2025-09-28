Valencia lidera la revolución farmacéutica en España con su sistema pionero de cupón digital

La Comunidad Valenciana se ha convertido en un referente nacional en el ámbito farmacéutico gracias a la implantación del cupón digital, un sistema que permite una trazabilidad completa del medicamento desde su fabricación hasta la dispensación al paciente. Lo que empezó como una experiencia piloto en Castellón se ha extendido con éxito por toda la autonomía y ahora mira hacia el resto de comunidades autónomas.

Así lo ha explicado Vicente Colomer, secretario del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), en una entrevista en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Farmacéutico. “Fuimos los primeros en implantar este sistema que ya funciona en toda Europa, pero que en España solo ha puesto en marcha nuestra comunidad”, destacó Colomer.

La clave del sistema radica en los códigos bidireccionales (tipo QR) que identifican cada caja de medicamento como si se tratara de su “carnet de identidad”. Gracias a esta tecnología, es posible asociar cada caja a una receta concreta y, por tanto, a un paciente. En caso de alerta sanitaria o error en el prospecto, el medicamento puede ser localizado y retirado con total precisión. “Esto nos da una seguridad total. Antes, una vez el medicamento salía de la farmacia, no sabíamos a quién se lo habíamos dispensado”, apunta Colomer.

Además de la mejora en la seguridad, el nuevo sistema ha supuesto una revolución en la operativa diaria de las farmacias. Se han eliminado los tradicionales recortes de cupones con cúter, lo que también ha reducido lesiones y mejorado la eficiencia. “Ahora podemos atender mejor a los usuarios, sin prisas ni colas innecesarias”, explica el secretario del MICOF.

El conseller de Sanidad comprobando el sistema en una imagen de archivo

Uno de los datos más llamativos es el ahorro económico que supone esta digitalización: se calcula que se dejarán de gastar cerca de cinco millones de euros al año, una cifra que beneficia tanto a la administración como a las farmacias. “Nosotros ya no necesitamos imprimir hojas para pegar los cupones ni mantener las impresoras. Y la administración ahorra una gran cantidad de papel”, detalla Colomer.

La experiencia valenciana ha llamado la atención del resto del país. De hecho, ya se plantea extender el sistema a otras comunidades autónomas. “Nos hemos convertido en modelo para el resto de España. Este sistema funciona, es seguro y se puede facturar perfectamente con él”, asegura el representante del MICOF.

Sobre los posibles problemas técnicos durante la implantación, Colomer reconoce que “ha habido duendecillos informáticos, como siempre”, pero todos ellos fueron “problemas menores que se han solucionado trazando la información”. El despliegue, por fases, comenzó en Castellón, siguió en Alicante y finalizó en Valencia, la provincia más poblada.

Otro avance importante es la integración de la dispensación farmacéutica con la historia clínica electrónica del paciente, un paso fundamental para mejorar la atención personalizada. “Todas las dispensaciones ya se integran en el historial. Lo que estamos negociando ahora es poder acceder a toda la medicación que el paciente tiene prescrita, incluidos los tratamientos hospitalarios, siempre con su consentimiento a través de la tarjeta SIP”, explica Colomer.

La Comunidad Valenciana, una vez más, se sitúa a la vanguardia de la innovación sanitaria en España. Y lo hace desde la farmacia, ese primer eslabón de la cadena de salud tan cercano al ciudadano y que, con sistemas como el cupón digital, demuestra que la modernización no solo es posible, sino también necesaria.