Valencia a la cabeza de la energía verde en España

Octopus Energy ha inaugurado esta mañana su nueva sede en Valencia con un desayuno informativo en el que han participado el CEO de la compañía, Roberto Giner, y la directora de operaciones, Dolores Molck. La ampliación de sus oficinas responde al crecimiento sostenido que está experimentando la empresa en España, especialmente en su equipo de operaciones, considerado el verdadero corazón de la compañía.

La nueva sede, que se suma a las oficinas actuales de 1.700 m² en la calle Pintor Sorolla, incorpora 1.200 m² adicionales, 105 nuevos puestos de trabajo y una planta dedicada exclusivamente a formación, la llamada Octo-Academy. Esta expansión consolida la presencia de Octopus Energy en Valencia, donde se concentra más del 50% de su plantilla nacional, compuesta por profesionales de más de 17 nacionalidades y perfiles muy diversos.

COPE VALENCIA Octopus Energy - nueva oficina Valencia 1

Además, la compañía ha trasladado su nave logística de Sedaví a Paterna, donde da soporte a su equipo de instalaciones, formado por más de 20 personas. A nivel logístico, Octopus Energy también ha reforzado su presencia en otras ciudades españolas, incluyendo Santiago de Compostela, Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla y Granada.

En apenas tres años desde su llegada a España, la empresa ha superado los 300.000 clientes y ya cuenta con más de 460 empleados en el país. Sus previsiones apuntan a superar los 600 trabajadores antes de que acabe 2025. Este crecimiento sostenido ha venido acompañado de un fuerte interés por parte de profesionales de múltiples sectores: en el último año han recibido más de 60.000 solicitudes de empleo.

Octopus Energy - nueva oficina Valencia 4

La apuesta de Octopus Energy por el bienestar de las personas ha sido reconocida con la obtención del certificado Great Place to Work, logrando además entrar en el ranking de Best Places to Work en su primer año de certificación.

Desde la dirección, insisten en que más allá de las cifras, su misión sigue centrada en cuidar a su equipo, a sus clientes y a la sociedad en general, manteniendo intacto el propósito que guía su modelo de negocio: revolucionar el mercado energético.