Tres jóvenes valencianos han ideado una funda de móvil anti-Covid

Con 17 años, estos tres estudiantes valencianos han ideado una funda de móvil anti-Covid fabricada con un nanorecubrimiento de cobre adaptado, que distribuyen en exclusiva en Europa con el apoyo de un fabricante norteamericano.

Alejandro Trénor, Carla Cabedo y Alejandro Gimeno partieron de una costumbre que ya existía desde hace miles de años, tal como han explicado en un comunicado de su joven empresa, AES. Según Gimeno, «los egipcios ya empleaban una transformación del cobre para desinfectar las heridas de guerra y pensamos en adaptar este valor antiséptico al siglo XXI».

Con esta idea, estos estudiantes de bachillerato ganaron un concurso de emprendimiento de la escuela de verano de la universidad EDEM de Valencia, «con la pretensión de crear también elementos protectores como agarradores y pomos de cobre para espacios como estaciones de transporte público, metro, trenes y aeropuertos», afirma Alejandro Trénor, uno de los socios de AES.

Actualmente, la firma española es la única que puede proporcionar de forma exclusiva estos productos en España y Portugal a través de aescopper.com y ya están estudiando la fabricación de mascarillas con este material conformado por cobre con un diseño de dos capas, una capa exterior de neopreno y una capa interna de tela de cobre.









El cobre actúa como una defensa pasiva contra los gérmenes más peligrosos. Sus iones atacan a los patógenos a través del contacto. Este material se ha empleado durante varios siglos como elemento desinfectante, pero con el empleo de la tecnología propuesta por estos jóvenes valencianos no se oxida, es inodoro, no mancha, y no induce ninguna señal telefónica, han resaltado desde AES.

La funda está diseñada para el desgaste diario y para la protección bacteriana gracias al empleo de cuatro capas específicas realizadas con material reciclable: una capa con geométrica sísmica interior para la absorción de golpes, un revestimiento de TPU acolchado para mantener su teléfono en su lugar, una carcasa exterior de policarbonato resistente y el nano recubrimiento de cobre patentado. Esta protección también incluye los botones.

Además, el proyecto de estos estudiantes valencianos aporta certificados de la American Testing Lab, que demuestran que en la superficie de las fundas de móvil y auriculares se eliminan los gérmenes constantemente. Según Alejandro Gimeno, uno de los miembros de AES, «en un 99,9 % en una hora se eliminan los agentes patógenos y desaparece el RNA del Sars Cov-2 en el mismo periodo de tiempo» gracias a la superficie de cobre.