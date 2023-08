Tomatina de Buñol: los orígenes de la curiosa fiesta valenciana

El último miércoles de agosto, desde 1945, Buñol da el pistoletazo de salida a su fiesta grande: la Tomatina. Una festividad que se ha posicionado al pueblo en el mapa internacional a la localidad valenciana.

Declarada de Interés Turístico Internacional en 2002 esta batalla vegetal lanza unos 150.00 kilos de tomate cada año a partir de las doce del mediodía entre los asistentes. Pero de dónde viene esta curiosa fiesta.

Hay que remontarse al año 1945, cuando unos jóvenes que paseaban por la plaza de Buñol para presenciar el desfile de gigantes y cabezudos. Estos decidieron hacerse un hueco dentro de la comitiva de dicho desfile. Tal fue el ímpetu que pusieron para adentrarse en el desfile que tiraron al suelo a uno de los participantes, quien preso de un buen enfado empezó a golpear todo lo que encontraba a su paso.

?? Vive la emoción del "Palo Jabón" en La Tomatina: ¡sube al poste enjabonado, alcanza el jamón y únete a la alegría festiva! ??

--

?? Live the excitement of the "Soap Pole" at La Tomatina: climb the soapy pole, reach for the ham, and join the festive joy! ??#Tomatina2023pic.twitter.com/hEA2Ks7bJZ