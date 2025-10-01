COPE
Temperaturas en ascenso este miércoles y las mínimas irán en ligero descenso

La situación se normaliza tars la alerta roja por lluvias

Así amanece en la Comunitat

La Comunitat Valenciana amanece este miércoles con cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la mitad sur y algo de nubosidad de evolución por la tarde en el interior que pueden dejar precipitaciones débiles en el litoral de Alicante en la primera mitad del día, según la previsión de Aemet.

Además, se registrarán brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior de Valencia y Alicante. Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad norte y sin cambios en el resto; mientras que las máximas subirán en Valencia y registrarán un ligero ascenso o sin cambios en el resto.

El viento soplará flojo variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante la primera mitad del día y tendiendo en general a este y sureste flojo por la tarde.

