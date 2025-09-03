Más seguros al cole: Ayuntamiento de Valencia y Waze se unen por la seguridad vial en 502 centros escolares

El Centro de Gestión de Tráfico (CGT) del Ayuntamiento de València ha colaborado en la activación de avisos a través de la aplicación Waze con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las inmediaciones de 502 centros escolares de la ciudad y las pedanías. Esta medida entrará en vigor con el inicio del curso escolar el próximo lunes 8 de septiembre.

Para ello, desde el CGT se ha contactado individualmente con cada uno de los centros educativos con la finalidad de recopilar los horarios de entrada y salida del alumnado. Esta información ha permitido programar los avisos en los tramos horarios correspondientes, incorporado un margen de tiempo antes y después para maximizar su eficacia, y teniendo en cuenta, incluso, los períodos no lectivos. Los avisos incluyen, además, los límites de velocidad de las vías de acceso a los centros escolares con el fin de que los conductores dispongan de esta información y ajusten la conducción en consecuencia.

Waze es una de las aplicaciones de navegación más populares para personas conductoras de las que se dispone en la actualidad. Funciona como calculadora de rutas y como guía para llegar a un destino deseado en el menor tiempo posible y con las mejores opciones de ruta. Para ello, además del trazado e itinerario más rápido entre los puntos de inicio, de llegada e intermedios elegidos, también incluye avisos sobre cualquier incidente o accidente que se haya producido y que pueda afectar al trayecto (como retenciones, desvíos…). Además, sugiere la mejor ruta disponible, la mejor hora para salir según el tráfico en cada momento, y añade indicaciones sobre otros elementos de interés.

València colabora con Waze y Google Maps

El Ayuntamiento de València es partner (socio preferente) de la plataforma Waze desde octubre de 2024. Dado que se trata de una aplicación colaborativa, la filiación permite editar cortes de calles, indicar cuándo existen obras, carreras, accidentes, etc. En el caso de Google Maps, se trata de una plataforma de carácter menos colaborativo, por lo que, además de ser partner, deben solicitarse los cambios pertinentes, y subir la información en datos abiertos. Desde el Centro de Gestión de Tráfico se trabaja a día de hoy para que Google Maps pueda incorporar también estos nuevos avisos de las proximidades a los centros escolares en su navegación.