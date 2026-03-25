El sector hotelero rechaza la tasa turística: "Va en contra de los intereses de la ciudadanía"

El debate sobre la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana ha vuelto a la primera línea, generando un fuerte rechazo en el sector hotelero. La directora de la patronal Hosbec, Mayte García, ha manifestado su oposición frontal a una medida que, según afirma, perjudica tanto a empresarios como a la ciudadanía. García ha calificado la propuesta como "errónea en todos sus principios" y sin cabida en el modelo actual.

En una intervención, la directora de Hosbec ha sido contundente: "es una tasa absolutamente en contra de los intereses, ya no solo del sector empresarial hotelero, sino de la ciudadanía en el fondo". Según García, el planteamiento de base es incorrecto tanto en su practicidad como en su concepción, lo que justifica la "posición rotunda" en contra por parte de la patronal.

Competitividad y financiación

Preguntada sobre si un recargo de unos pocos euros podría afectar a la competitividad, Mayte García ha aclarado que el problema no es el precio, sino la comparativa con destinos que no aplican la tasa. Además, ha defendido que el turista que se aloja en un establecimiento reglado "ya en sí paga todos los impuestos que le corresponden por uso de servicios".

Desde Hosbec consideran que es un "planteamiento erróneo" justificar la tasa como una solución a los problemas de infrafinanciación de la comunidad o para suplir servicios públicos. Esta visión, ha explicado García, es la "base de la reivindicación a este no rotundo a la tasa".

El ejemplo de otros destinos

Sobre el caso de Cataluña, un destino donde la tasa ya se aplica, García ha señalado que precisamente sirve como "demostración" de que el impuesto "no disuade" la llegada de visitantes ni soluciona los problemas de masificación. A su juicio, esto evidencia que el recargo está mal planteado de base al dirigirse únicamente al alojamiento reglado.

La directora de Hosbec también ha rebatido el argumento de los ciudadanos que pagan tasas cuando viajan fuera. Ha calificado de "despropósito" que la medida se aplicara en la Comunidad Valenciana, ya que supondría "imponerle también una tasa al propio ciudadano" valenciano que es "un gran turista dentro de su propio territorio".

No hemos visto ningún ejemplo que pueda suponer una recaudación de tasa con efectos positivos" Mayte García Directora de Hosbec

García ha añadido que la experiencia en otros lugares genera "desconcierto" sobre cómo repercute este ingreso en los servicios al turista. "No hemos visto ningún ejemplo que pueda suponer una recaudación de tasa con efectos positivos, ni sobre la experiencia de viaje ni sobre la mejora de los servicios, porque estamos mezclando conceptos", ha sentenciado.

Alternativas para mejorar el rendimiento

Al hilo de unas recientes declaraciones de Juan Roig sobre la necesidad de "sacarle más rendimiento al turista", Mayte García ha afirmado compartir el diagnóstico, pero desde otra perspectiva. Para la patronal, el valor reside en que la actividad turística es "permeable" y repercute en muchos otros sectores económicos como la movilidad, el comercio o la industria.

Por ello, en lugar de un nuevo impuesto, la directora de Hosbec ha abogado por una "actividad turística ordenada" y "desestacionalizada", que ya demuestra su capacidad para la creación y mantenimiento de empleo. El temor del sector, ha concluido, es que "el efecto de determinadas momentos de masificación se confundan con una mala gestión" y se use como excusa para crear un impuesto a un sector que "funciona de manera arreglada y paga impuestos".