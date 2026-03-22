El resumen invernal de AEMET en Comunidad Valenciana: más cálido, más lluvioso y con menos sol

El invierno 2025-2026 ha sido muy cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media ha sido de 9.9 °C, 1.3 °C superior a la del promedio normal, y la precipitación media, de 191.8 l/m², ha resultado un 53 % superior a la del periodo 1991-2020.

La evolución diaria de la temperatura muestra hasta cinco picos cálidos muy destacados, cuatro de ellos en febrero. Aunque no hubo ninguna ola de frío, sí se han registrado dos episodios de frío significativo coincidiendo con el día de Navidad y el día de Reyes. Además, ha sido el invierno con menos horas de sol en la región desde 2010 según datos de AEMET.

Un diciembre de récords

Diciembre se ha caracterizado por cuatro temporales muy destacados que obligaron a activar el aviso rojo en el litoral de Valencia. El día de mayor adversidad fue el 28, cuando una borrasca generó tormentas con 2.057 descargas de rayos en territorio valenciano, un máximo histórico que supera con creces el anterior récord de 2016.

Febrero seco y un marzo lluvioso

En contraste, febrero ha registrado un déficit pluviométrico del 47 % debido a la "anómala circulación de frentes de poniente". Este mes se ha definido por el viento, con el día 14 como el más intenso, activándose el aviso rojo en Castellón por rachas que superaron los 130-140 km/h.

Por su parte, el mes de marzo ha continuado la tendencia húmeda con dos temporales que han dejado lluvias generalizadas, afectando especialmente a la zona de Elche.

La causa del invierno anómalo

La clave de este invierno húmedo y ventoso ha sido la anómala presencia de bajas presiones asociadas al chorro polar al sur de las Islas Británicas. Esta situación ha favorecido la circulación de hasta catorce borrascas de gran impacto, explicando el carácter general del trimestre.

Como resultado, el año hidrológico 2025-2026, que comenzó en octubre, presenta un carácter muy húmedo, con un 43 % más de precipitación que el promedio normal, según los datos registrados hasta el 18 de marzo.