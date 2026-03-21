Fin de semana pasado por agua en Alicante… pero lo que viene después te sorprenderá

El tiempo atmosférico no termina de estabilizarse en la provincia de Alicante a mediados de marzo. Según el catedrático de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, la causa es una borrasca activa que, aunque afecta principalmente al archipiélago canario, tiene consecuencias en el litoral mediterráneo. Esta situación provoca la entrada de vientos procedentes del mar que originan nubosidad y han descargado ya algunos chaparrones dispersos en las últimas horas.

Previsión para el fin de semana

Para este fin de semana, Olcina prevé que la inestabilidad continúe, especialmente durante las jornadas del viernes y el sábado. Se esperan precipitaciones en puntos dispersos de la provincia, aunque el experto aclara que "no será de gran cuantía, pero sí que puede afectar a cualquier punto de la provincia de Alicante".

No será de gran cuantía, pero sí que puede afectar a cualquier punto de la provincia de Alicante" Jorge Olcina Catedrático de la Universidad de Alicante

La situación cambiará a partir del domingo, cuando el tiempo comenzará a tranquilizarse y estabilizarse. "Dejaremos de estar bajo la influencia de esa dana que afecta al archipiélago canario", explica Olcina. De cara a la próxima semana, la previsión apunta a un tiempo mucho más estable y con ambiente soleado.

Las temperaturas se mantienen frescas

A pesar del sol, las temperaturas seguirán siendo frescas. En el litoral, las mínimas rondarán los 8 o 9 grados y las máximas no superarán los 18 o 19 grados. En las comarcas del interior, el ambiente será más frío a primeras horas, con valores mínimos que se moverán en una horquilla de entre 0 y 3 grados en los próximos días.