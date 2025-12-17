Un rascacielos de 108 metros de altura en la Marina: "El baluarte de Valencia"

El Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria han celebrado hoy una nueva reunión del Órgano de Cooperación Interadministrativa donde se ha dado un impulso a inversiones e infraestructuras claves para regenerar el entorno del edificio del Reloj y afianzar la Marina como polo de emprendimiento y atracción turística.

Por un lado, se ha aprobado el proyecto de urbanización definitiva del entorno del Edificio del Reloj que dignificará un espacio clave para la conexión entre la ciudad y el puerto. El proyecto, impulsado conjuntamente por Valenciaport y el Ayuntamiento de València, cuenta con una inversión de alrededor de 2 millones de euros (IVA excluido), financiada íntegramente por la Autoridad Portuaria de València, y convertirá este espacio en un lugar más amable para disfrute de la ciudadanía. El ámbito del proyecto inicial se ha ampliado incorporando al mismo el antiguo Edificio de la Copa que actualmente está siendo derribado por el Ayuntamiento.

Mar Chao y María José Catalá

Así, lo han explicado la presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, y la alcaldesa de València, María José Catalá, quienes han presentado conjuntamente una actuación que consistirá en la creación de una zona ajardinada para peatones en el entorno del Edificio del Reloj, que cuenta con la declaración de Bien de Relevancia Local. La superficie de la actuación es de 12.568 metros cuadrados.

El proyecto incluye áreas ajardinadas, pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orienta los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia. También contempla mantener el arbolado existente y la renovación del alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno.

Un primer paso para la integración de la antigua dársena

La presidenta de la APV ha destacado que con la presentación de este proyecto se da un paso importante en todo el proceso de integración de la antigua dársena del puerto de Valencia en la ciudad. “Con esta propuesta, Valenciaport se consolida como un agente clave en la generación de valor para la ciudadanía valenciana, tanto a través de su gestión económica como ofreciendo nuevos espacios fruto del trabajo conjunto con el Ayuntamiento”, ha afirmado Mar Chao.

En este sentido, ha apuntado que la relación puerto-ciudad es uno de los pilares básicos del Plan Estratégico de Valenciaport 2035. La integración social y territorial es uno de los ejes del plan, con el que se busca fortalecer los vínculos entre las instalaciones portuarias y su entorno, con actuaciones como la del entorno del Edificio del Reloj, que es un espacio clave en las actividades culturales y empresariales del entorno innovador que se está creando en La Marina.

Consell Administració Port

Por su parte, la alcaldesa de València ha afirmado que con “este proyecto gana la ciudadanía ya que el Puerto abre su corazón a todos con un nuevo espacio ajardinado y más amable para pasear y reencontrarse con una de las zonas más bonitas de la ciudad como es la Marina”

Las obras, cuya licitación está prevista se realice de forma inminente, comenzarán tras la demolición del Edificio de la Copa, un edificio que alojó la 32.ª America’s Cup y que se encuentra en desuso.

Inicio de trámites para la construcción de un nuevo edificio en la Marina

Por otro lado, el Órgano de Cooperación Interadministrativa ha acordado iniciar los trámites para la construcción de una nueva edificación en la Marina: una torre de 100 metros de alto de uso terciario, el Baluarte de la Marina.

El Plan Especial de la Marina prevé que en la parcela, situada entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4, se construya un edificio que está llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características. “Una trasformación en el skyline de la ciudad que constituirá una nueva visión de Valencia junto con el PAI del Grao”, ha señalado la alcaldesa.

La Superficie es de 7.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, donde se contemplan 30 plantas y una altura de 108 metros. Además, la nueva construcción tendrá que ser destinada a uso terciario, ya sea comercial, hotelero, oficinas y terciario. La inversión privada podría superar los 120 millones de euros.

Durante la reunión se ha acordado que el Ayuntamiento proceda a la depuración física y jurídica de la parcela para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi. Seguidamente, la Autoridad Portuaria de Valencia licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma.

La alcaldesa de Valencia y la presidenta de la Autoridad Portuaria han destacado que estos proyectos muestran la colaboración entre el Ayuntamiento y Puerto para ganar espacio para la ciudadanía y afianzar la Marina como polo de emprendimiento y atracción turística.

En este sentido, el Consejo de Administración ha aprobado las bases y pliegos de condiciones para la implantación de un centro de innovación y emprendimiento en la última base disponible, que sin duda contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de innovación de Valencia, en coordinación con otros proyectos de referencia ya consolidados en el entorno cercano.