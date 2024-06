Lo que la alcaldesa de Valencia se encontró al llegar al despacho y tuvo que romper: "Ribó..."

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, cumple un año de mandato y COPE Valencia organiza un acto para hablar de ese balance, de los retos conseguidos y de cómo está viviendo este momentos la edil.

Con el Oceanogràfic como telón de fondo ha tenido lugar el encuentro que ha dirigido el jefe de informativos de COPE Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz.

Escucha AQUÍ los mejores momentos del encuentro con la Alcaldesa

Además de los temas más destacados que más interesan a la ciudadanía valenciana, Catalá ha dejado historias curiosas; algunas de ellas relacionadas con su lado más personal o familiar y otras, más anecdóticas.

Lo que, según Catalá, en mejor estado se encontró al llegar al Ayuntamiento fue “el despacho del alcalde, como un despacho poco usado me parecía, un despacho así como no muy usado”.





Lo que Catalá encontró al llegar al despacho de alcaldía

Uno de los momentos que más ha sorprendido a los asistentes, incluso les ha arrancado una sonrisa, ha sido cuando la alcaldesa ha contado lo que se encontró en el despacho a su llegada y la dejó muy sorprendida.

“Lo voy a contar porque ya se lo dije a Joan”, sonreía Catalá antes de explicar que al llegar al que ya era su despacho se encontró solo con un post-it.

“No había nada, pero me encontré un post-it con el teléfono de móvil de Teresa Ribera (ministra de transición ecológica), hay que ver cómo es la vida, el destino”, sonríe la alcaldesa antes de reconocer que “como ese post-it con ese móvil de Teresa Ribera se lo había dado ella a Joan Ribó, lo cogí y lo rompí”.

Después de romperlo, llamó a Ribó y le contó la anécdota. “Que sepas que lo he roto y no haré uso de él, ya si ella me lo quiere dar a mí ya me lo dará”.









¿Ya tiene Catalá el móvil de la ministra?

Esta es la pregunta que Ordaz le ha lanzado a la alcaldesa al desvelar la anécdota, y la respuesta ha sido contundente. “No,la verdad, y me gustaría y mucho”. Me he remitido muchas veces a ella pidiéndole la declaración de Acontecimiento Excepcional Interés de la Capitalidad Verde Europea, pidiendo una aportación del ministerio, trasladándole también las inquietudes sobre Albufera y oye ahí ha pasado el tiempo”.

No solo la ministra no ha dado el teléfono a la alcaldesa de Valencia, tampoco se están produciendo las reuniones que insistentemente se le reclaman desde el consistoriopara abordar temas tan cruciales para los valencianos como el estado de la Albufera.