El peligroso síndrome del emperador que amenaza a los niños de hoy: la importancia de "no"

'Siéntate ahí y te aburres', 'no vas a ir a este concierto' o 'a las diez vas a estar en casa' son frases cada vez menos comunes en muchas familias, pero que a muchos todavía nos resultan familiares porque han marcado generaciones. Lo que antes se asumía, hoy se cuestiona. Y esa diferencia en la crianza está teniendo consecuencias profundas en el desarrollo emocional y social de muchos niños y adolescentes.

Los expertos alertan en Herrera en COPE Valencia que la baja tolerancia a la frustración en los jóvenes puede desembocar en lo que algunos ya denominan el síndrome del emperador. Aunque aún no se reconoce oficialmente como una patología en los manuales diagnósticos de psicología, el patrón de comportamiento es alarmante y cada vez más frecuente. Aburrirse también educa

Antiguamente, los adultos no sentían la necesidad de mantener a los niños permanentemente entretenidos. “Aburrirse es bueno”, decían nuestras abuelas, y no iban mal encaminadas, ya que, permitir momentos de aburrimiento, enseña a tolerar la frustración.

Los expertos coinciden: los jóvenes tienen cada vez más dificultades para aceptar límites. Esto deriva en problemas que van desde simples pataletas en público hasta comportamientos violentos o incluso delictivos. Uno de los casos más recientes es el de un grupo de menores de trece años que agredió sexualmente a un compañero durante un viaje escolar en el colegio El Loreto, en Valencia. Hechos como este alarman cada vez más.

Dos de cada 10 niños y adolescentes tienen trastornos de salud mental

educar también es decir “no”

“Hay que saber decirles que no, hay que poner límites”, afirman psicólogos como Fernando Muñoz, de la ONG Dale una Vuelta, especializada en violencia y adicción a la pornografía en menores. La familia, insiste, es "el primer entorno social donde los jóvenes deben aprender a aceptar las normas".

Carlos Justo, director de un colegio valenciano desde hace más de veinte años, denuncia una preocupante actitud de muchos padres, ya que “todo lo que haga su hijo o su hija va a estar bien, va a estar justificado. Todo lo que digamos nosotros, aunque lo hayamos visto, nos tachan de mentirosos y nos amenazan”. Según Justo, vivimos un cambio de valores donde se prioriza al alumno y se ignora al entorno educativo. Lo que antes se resolvía con un, algo habrás hecho para que te tengan manía, ahora se convierte en una crítica automática al profesor.

Grupo de adolescentes

¿Qué es el síndrome del emperador?

Nacho Coller, psicólogo colaborador de COPE, aclara que el síndrome del emperador no figura en los manuales diagnósticos como tal, pero sí describe un conjunto de actitudes preocupantes. Se trata de niños o adolescentes que muestran conductas tiránicas, manipuladoras, egocéntricas y violentas, especialmente hacia figuras de autoridad como padres y profesores.

Estas personas tienen una baja tolerancia a la frustración, reaccionan de forma agresiva ante cualquier contratiempo, y suelen carecer de empatía. "Primero yo, luego yo, y al final también yo", resume Coller. A diferencia del comportamiento infantil típico, como negarse a compartir un juguete, estos menores van un paso más allá, mostrando una necesidad constante de ganar, de imponer su voluntad y de no aceptar ningún tipo de pérdida.

Además, estos niños suelen presentar una exigencia constante y una incapacidad para resolver conflictos. Como todo les es concedido, no desarrollan habilidades de negociación ni esfuerzo. Cómo evitar que los niños se conviertan en pequeños tiranos

La clave, según Coller, está en aprender a decir no. "En la educación, lo fácil es decir sí y lo difícil es decir no", asegura. Poner límites no es causar un trauma, es preparar al niño para la vida. Un "no" a tiempo, sostenido con coherencia y firmeza, puede marcar la diferencia entre un adulto empático y uno narcisista o incluso sádico.

Aceptar que el niño llore, que proteste o que se frustre por no conseguir lo que quiere no es dañino, sino educativo. "Sin los ‘no’, la educación se presenta difícil", concluye Coller.

El llamado síndrome del emperador nos enfrenta a una realidad incómoda, muchas conductas problemáticas en la infancia no surgen de forma espontánea, sino que se fomentan, inconscientemente, en entornos familiares permisivos, donde se evita el conflicto y se cede constantemente ante las exigencias del niño.