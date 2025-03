Ofrenda 2025: recorrido, horarios, normativa y sanciones

Unos 120.000 falleros están convocados este lunes y el martes a la Ofrenda, uno de los actos centrales de las Fallas, en el que desfilarán por el centro de Valencia para honrar a la patrona, la Virgen de los Desamparados, con la entrega de decenas miles de flores.

Con los ramos que las falleras entregan al entrar en la Plaza de la Virgen, en el corazón de la ciudad, se teje un colorido manto que viste a una gigantesca figura de la patrona y cuyo diseño se empezará a intuir en este primer día de la Ofrenda, a medida que vaya tomando forma el ornamento.

Entre los falleros que participarán figuran cerca de 1.400 procedentes de los municipios afectados por la dana que azotó Valencia en octubre, además de unos 9.000 músicos.

En total serán unos 70.000 de ramos de claveles rojos y blancos -este año también habrá unos cuantos de estátice- los que irán tejiendo el diseño sorpresa de cada año en el manto de la Virgen, que se convierte en lugar de peregrinación para devotos y curiosos tras los dos días de Ofrenda.

Este año, con motivo del 80 aniversario de la Ofrenda, la imagen de la virgen luce una réplica de la joya regalada por la reina Isabel II a la Mare de Déu dels Desamparats, una esmeralda, de dará más simbolismo y realismo al cadafal.

horarios

El desfile arranca este lunes a las 15.30 horas durante las dos jornadas -17 y 18 de marzo- y culminará bien entrada la noche del martes.

El evento, uno de los más emotivos de la fiesta fallera, mantiene los dos itinerarios habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen. Cada sector de la ciudad tiene asignado un horario.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Filas de cinco personas "como mínimo" y sanciones por no vestir la "indumentaria tradicional" recogida en el reglamento fallero y por desfilar más personas de las registradas en el censo o por invitar a otros colectivos festeros son algunas de las normas de la Ofrenda de las Fallas 2025.

La normativa, que fue aprobada por la asamblea de presidentes de falla, se mantiene en su práctica totalidad respecto al año anterior y tiene por objeto establecer las "reglas comunes" que deberán ser respetadas "por la totalidad de comisiones de falla, así como organismos y entidades" invitadas a participar en la ofrenda.

Así, la JCF establece que únicamente se podrá desfilar "en los horarios y recorridos oficiales establecidos y aprobados tanto por el pleno como por la asamblea de presidentes" falleros, además de que deberá respetarse "con total puntualidad" los horarios de salida.

Las comisiones tienen que desfilar en filas de cinco falleras o falleros "como mínimo" y, en el caso de que el número de integrantes de una comisión no sea múltiplo de cinco, se formarán "tantas filas de cinco componentes como sea posible, las necesarias de cuatro componentes para completar el total de participantes y, en su caso, una fila de tres si fuese necesario para completar la distribución total".

En cualquier caso, según se añade, estas filas inferiores a cinco componentes deberán ir situadas "al final de la comisión", en ningún caso "intercaladas en otros lugares del desfile alterando la distribución general establecida".

FILAS, CANASTILLAS Y REPRESENTANTES

Por su parte, la distancia entre las filas será de "aproximadamente de tres metros, incluidos el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores que sean portadas" y se remarca que solo "se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las falleras mayores de la comisión respecto del resto de componentes, que podrá ser aproximadamente de cinco metros".

En cuanto a los máximos representantes de las comisiones, la normativa establece que el presidente o presidenta de la comisión irá integrado en la primera fila, "sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes", mientras que el presidente infantil "podrá desfilar destacado con una separación máxima de tres metros respecto del resto de componentes".

La JCF también recuerda la prohibición de "realizar pasillos de recibimiento por los componentes de la comisión a las falleras mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza de la Virgen o en las salidas establecidas del recorrido oficial", puesto que supone "una paralización del desfile en este punto del recorrido que repercute en el desplazamiento del resto de comisiones".

INDUMENTARIA "TRADICIONAL VALENCIANA"

Respecto a la indumentaria, en el punto octavo se indica que todos los falleros y falleras que participen en la Ofrenda "deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada en el artículo 64 y 65 del vigente reglamento fallero".

Por otro lado, las normas también establecen que las comisiones falleras "no podrán invitar a título particular para participar en la Ofrenda a cualquier otra comisión de falla o colectivo festero no perteneciente al censo de JCF", aunque sí que se permite "la invitación de cortesía que se realice hacia algún colectivo festero con el que se esté hermanado y que nunca superará el número de 10/12 personas (dos filas)" que "no podrán desfilar destacadas".

SANCIONES

En el apartado de infracciones, la normativa de la JCF prevé sanciones ante incumplimientos por parte de las comisiones en el número de componentes por fila o la distancia de separación marcada para las filas, en el hecho de "desfilar más personas de las que existan en el censo oficial registrado en JCF" y de "invitar a participar a otras fallas o entidades festeras no censadas".

También prohíbe "realizar acciones de cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares durante el recorrido oficial" y "no vestir la indumentaria tradicional contemplada en el reglamento fallero o vistiendo prendas no admitidas como ropa de particular, blusón y similares".

Las sanciones oscilarán "entre el apercibimiento por escrito" para las leves "hasta la prohibición de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las más graves". Para determinar la gravedad, se tendrá en cuenta "la repercusión en el desarrollo del desfile, la reiteración y reincidencia de las acciones sancionables, así como las actitudes de desprecio o incumplimiento de las normas".

Finalmente, la normativa recoge que la organización de la ofrenda "garantizará la participación de todas las personas atendiendo a criterios de igualdad y accesibilidad".

MEDIDAS PARA "RECORTAR TIEMPOS"

Por otro lado, la JCF ha realizado una propuesta de mejora para la ofrenda de 2025, tras un estudio del desfile del año pasado, con el fin de "aportar soluciones que puedan recortar el tiempo de desfile y, por consiguiente, la hora de finalización". Así, se trata de "intentar equiparar el desfase horario que existe entre el día 17 y 18".

Con este objetivo, la JCF subraya la necesidad de que todos los participantes en la ofrenda "cumplan con las normas" del desfile, para lo que apela a la "imprescindible labor de pedagogía" en cada una de las comisiones falleras para que "se respete lo que recogen las normas y se produzcan retrasos innecesariamente".

Al respecto, se expone que la última actualización del horario del desfile "se hizo en 2016" y, desde entonces, el censo fallero "se ha visto incrementado de forma paulatina y no se había ajustado teniendo en cuenta el incremento de participantes".

"NUEVA DISTRIBUCIÓN" DE LOS DÍAS 17 Y 18

Ante esta situación, la JCF ha realizado una adecuación de "los tiempos de los sectores y fallas de nueva creación al actual censo y ha realizado "una nueva distribución" con el fin de "equiparar los participantes que desfilan el día 17 y el 18". Así, ha establecido que las comitivas invitadas "se reducirán y redistribuirán en cuanto al número de participantes para ganar tiempo cada día".

Esta propuesta de distribución, según la JCF, "viene motivada porque uno de los dos días hay un colapso general de autobuses tanto al desembarcar como a la recogida de las comisiones y, de esta forma, se espaciaría la llegada y recogida de autobuses".

Además de las comisiones integradas en la JCF este año participarán en la ofrenda de València a la Virgen de los Desamparados representantes de las comisiones de municipios de la provincia afectados por la dana "como homenaje del mundo fallero a todas las poblaciones afectadas".

UN APP PARA HACER SEGUIMIENTO

Como novedad este año, los estandartes de las comisiones falleras llevan implantado un chip con el que se podrá seguir en tiempo real el recorrido del desfile gracias a una aplicación móvil que permitirá ajustar también el discurrir de esta celebración para evitar que acabe a horas intempestivas de la madrugada.