gastronomía con isabel pérez
Marqués de Murrieta presenta sus nuevos vinos a la sociedad canaria
La prestigiosa bodega ofreció varios encuentros de la mano de su distribuidor en las islas, El Gusto por el Vino
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura15:25 min escucha
Temas relacionados
"Tuvimos el privilegio de ser testigos de uno de los momentos históricos de España: moría un régimen, pero no nacía inmediatamente la libertad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h