COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

Marqués de Murrieta presenta sus nuevos vinos a la sociedad canaria

La prestigiosa bodega ofreció varios encuentros de la mano de su distribuidor en las islas, El Gusto por el Vino

murieta
00:00
Descargar

Entrevista a Vicente Dalmau, presidente de Marqués de Murrieta  

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura15:25 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 20 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking