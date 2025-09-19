Nuria Ruiz, jueza de la Dana, reclama todas las imágenes y sonidos grabados por À Punt y Emergencias en el CECOPI

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana de Valencia ha reclamado a la televisión pública À Punt, a Emergencias de la Generalitat y la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre que aporten a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, que grabaron.

En dos autos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza de Catarroja se hace eco de unas recientes declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que "alude a la voluntad de facilitar" las referidas grabaciones.

Igualmente, varias acusaciones instaron a la instructora a requerir de forma oficial las referidas imágenes a la productora contratada por Emergencias aquella jornada.

La jueza recuerda que ya solicitó documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y que desde Emergencias, el pasado mes de marzo, se respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", motivo por el cual "no constaba soporte documental alguno"

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

En COPE trabajamos para darte la información más completa, en unos instantes podrás leer la noticia ampliada. Mientras, nuestro equipo de redacción continúa trabajando para darte la mejor información.

En esta misma noticia tendrás la información actualizada. También puedes consultar la última hora en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook y Twitter .

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes descargarte la APP de COPE en tu dispositivo IOS o ANDROID.