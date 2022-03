El nuevo servicio de RENFE Cercanías que puedes activar desde mañana

Renfe implantará a partir del lunes 28 de marzo un servicio de avisos de incidencias por mensaje directo de Twitter para los viajeros de trenes de Cercanías de Valencia y Castellón, que emitirá notificaciones sobre las líneas y las franjas horarias seleccionadas.



El nuevo servicio, que ha sido desarrollado por Renfe y Twitter España y que ha sido presentado este jueves por el gerente de redes sociales de Renfe, Julio Hermida, tiene como objetivo ofrecer al viajero una información personalizada y en tiempo real, como ya tienen en Cercanías Madrid y Barcelona. El servicio de avisos está asociado a la cuenta @InfoCercanías, y progresivamente irá incorporando otros núcleos como el de Alicante-Murcia.



Para comenzar a utilizar el servicio, el usuario tiene que entrar en la cuenta @InfoCercanias y pulsar el enlace del único tuit fijado. Desde allí un chatbox le guiará por el proceso de suscripción, en el que se le pedirá que seleccione un núcleo (en este caso, València), una línea, los días de la semana (lunes a viernes, fines de semana o toda la semana) y dos franjas horarias.



A partir de ese momento, el suscriptor recibirá notificaciones -si las tiene activadas-, por mensaje directo y en tiempo real, de los mensajes de su selección y podrá, si lo desea, modificarla, darse de baja o pausarla durante un tiempo.



No es necesario seguir a la cuenta, que es automatizada y no responde a los usuarios. Para el resto de cuestiones, la cuenta @CercaniasVLC, que tiene cerca de 15.000 seguidores, va a seguir informando de las incidencias, supresiones o cortes de vía, avisos, trucos de viaje o cuestiones comerciales.



Según Hermida, "no tiene mucho sentido emitir ruido cuando lo podemos comunicar directamente", ha asegurado en relación al nuevo servicio, que informará en tiempo real a cada usuario de pequeños retrasos de 10 ó 20 minutos en su línea.



Con ello, se evita al usuario que esté pendiente de la cuenta de Twitter con la ventaja de que no hace falta ser seguidor de la cuenta y ofrece un servicio personalizado.



El gerente ha señalado que la pandemia obligó a posponer la puesta en marcha de este servicio en el núcleo de Cercanías de Valencia, un servicio de uso sencillo y al que los usuarios se podrán suscribir a partir del próximo lunes.



En los lugares donde ya funciona, Madrid y Barcelona, la experiencia de los usuarios es "muy buena" según las encuestas realizadas, ha afirmado Hermida, quien ha destacado que el servicio "facilita la vida" a los viajeros.



El sistema se implanta únicamente en Cercanías ya que los viajeros de alta velocidad ya reciben mensajes SMS sobre sus trayectos al adquirir el billete. Sobre el plan de acción inmediata de Cercanías que presentó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en enero, Renfe ha explicado que se está desarrollando según lo anunciado y se están incorporando nuevos maquinistas de forma progresiva.



Según el presidente de Renfe, Isaías Táboas, este nuevo servicio era necesario, ya que "para una compañía que debe poner el foco en el cliente como centro de su actividad, es fundamental darle más y mejor información y, sobre todo, darle la información exacta", indican fuentes de la compañía.