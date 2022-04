Muere la foca gris rescatada en la playa de La Llana

La foca gris rescatada el pasado martes en la playa de La Llana de San Pedro del Pinatar (Murcia), y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler de València, ha muerto este sábado por la mañana tras sufrir una crisis convulsiva, según informa la Fundación Oceanogràfic.

Pese a que el animal presentaba una condición corporal muy baja, los resultados de las primeras analíticas mostraban una recuperación favorable, por lo que se estaba trabajando para trasladarla en los próximos días a un centro de recuperación en Holanda para ser devuelta, de nuevo, al mar.

Los técnicos de la Fundación Oceanogràfic llevarán a cabo la necropsia del ejemplar para determinar las causas de la muerte y que pueda aportar conocimientos sobre la biología de esta especie y las amenazas con las que se encuentra en la actualidad.

El animal fue rescatado el pasado martes por la tarde, tras ser avistado en días anteriores en varios puntos de la costa sureste de la península. El rescate ha tuvo lugar en la playa de la Llana de San Pedro del Pinatar (Murcia) y la foca fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler para evaluar su estado de salud.

La foca tenía unos siete años y una primera analítica 'in situ' reveló que se encontraba en proceso de muda del pelaje, pero que este proceso no lo estaba desarrollando de manera correcta. No obstante, los primeros resultados realizados en la playa no indicaban una complicación grave.

FOCA GRIS

Es una foca grande, con ejemplares macho en las poblaciones atlánticas del este que alcanzan 2 o 3 m de largo y que pesan 170-310 kg. Las hembras son mucho más pequeñas, típicamente 1'6-2 m de largo y 100-190 kg de peso.

Los individuos del Atlántico occidental suelen ser mucho más grandes, los machos que alcanzan 400 kg y las hembras pesan hasta 250 kg. Se distingue de la foca común por el perfil recto de su cabeza, fosas nasales bien separadas, y menos puntos en el cuerpo.3 Las focas grises carecen de orejas externas y característicamente tienen hocicos grandes. Los machos son generalmente más oscuros que las hembras, con puntos más ligeros y a menudo cicatrices alrededor del cuello. Las hembras son de color gris plata a marrón con puntos oscuros.