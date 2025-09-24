Mercadona llegará al Algarve (Portugal) en el último trimestre de 2026

Fachada de un supermercado de Mercadona en Portugal..Mercadona llegará al Algarve (Portugal) en el último trimestre del próximo año 2026 con la apertura de dos nuevos supermercados en Portimão (Parque Comercial Nova Vila) y Faro (Vale da Amoreira).ECONOMIA MERCADONA

La llegada al sur del país "consolida el compromiso a largo plazo de Mercadona con Portugal, con un plan de expansión en marcha durante seis años que ya ha supuesto una inversión de más de 1.100 millones de euros, gracias a un equipo portugués de más de 7.000 empleados fijos", explica la cadena valenciana en un comunicado en su web.

La puesta en marcha del nuevo bloque logístico de Almeirim, una inversión de 290 millones de euros recientemente inaugurada, fue "crucial" para este paso, ya que permitirá que las operaciones de Mercadona sean más eficientes tras su llegada al Algarve y a todo el territirio luso.

Mercadona subraya su "compromiso de fortalecer las relaciones y contribuir directamente al crecimiento de los proveedores nacionales que conforman su red, a quienes adquirió 4.500 millones de euros entre 2019 y 2024".

Este valor, que seguirá creciendo con la apertura de nuevas tiendas, "se refleja en la creación de riqueza en el país y la generación de valor para toda la cadena agroalimentaria", agregan.

Actualmente presente en 12 de los 18 distritos de Portugal, la compañía continúa trabajando para entrar en nuevas regiones. A finales de año, llegará a Lisboa por primera vez, y la próxima apertura será el 9 de octubre en el norte, la tercera tienda de la cadena de supermercados en Matosinhos (en la Rua de São Gens). A continuación, se inaugurará en Loures, donde se inaugurará la segunda tienda del municipio el 16 de octubre, esta vez en Frielas."UN HITO"

La directora de Relaciones Institucionales de Mercadona en Portugal, Inês Santos, declara que la llegada al Algarve ha sido "muy solicitada durante varios años y representa un hito importante en nuestra trayectoria de internacionalización".

"Traerá consigo los desafíos naturales de una zona que combina la estacionalidad con un estilo de vida continuo, algo que nuestros equipos estaban deseando afrontar. Además, muchos de nuestros clientes actuales en Portugal ven el Algarve como un nexo de unión con Mercadona, tras habernos conocido en sus viajes a Ayamonte hace muchos años. Más que la simple apertura de dos nuevos supermercados, será la evolución de una relación de confianza de décadas, que ahora también se reflejará en la creación de riqueza local y nacional, comenzando con la contratación de 200 personas en las próximas semanas", expone.

Entre 2019 y 2024, Mercadona alcanzó unas ventas de 4.550 millones de euros. Solo el año pasado, generó un 27 % más de ingresos que en el mismo período del año anterior y contribuyó con 237 millones de euros en impuestos a través de la empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, con sede en Vila Nova de Gaia (Oporto). 2024 también fue el año en que Irmãdona Supermercados registró un beneficio neto positivo de 7 millones de reales. Para 2025, la empresa prevé invertir 157 millones de euros adicionales en Portugal.