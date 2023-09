Mazón defiende el cese en Justicia: "Es un aviso a cualquiera que se atreva a darnos lecciones"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la "respuesta política, fulminante y moral" del Consell de cesar al subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez (Vox), tras conocer este jueves la titular del departamento, Elisa Núñez, que fue condenado por violencia de género en 2011 en una sentencia alcanzada por conformidad.

"Estamos lanzando un menaje muy claro, que empezó y acabó ayer. Si alguien cree en la sociedad que puede seguir ocultando cosas o en la administración pública con este gobierno, que sepa cuál es su final, creo que lo hemos dejado bastante claro (...) Es un aviso a cualquiera que se atreva a querer darnos lecciones con algunas cuestiones, es lo que me parece importante dejar claro: ni un solo paso atrás con esta cuestión frente a los pasos atrás que desgraciadamente sí hemos visto en otros lugares", ha declarado a preguntas de los periodistas en una visita a la empresa Cecotec en Alfafar (Valencia).

Este jueves por la tarde, el pleno extraordinario del Consell cesó al alto cargo "de manera inmediata" por "una quiebra absoluta de la confianza" al tener conocimiento de su condena. La sentencia, dictada en octubre de 2011 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva, condena al subsecretario cesado por un delito de maltrato contra la mujer en el ámbito familiar por iniciar una discusión con su pareja en la que la agredió y le causó lesiones que acabaron en una contusión en el brazo derecho.

El Juzgado le impuso, en conformidad con el acusado, 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 16 meses y a no aproximarse a su pareja ni a comunicarse con ella por cualquier medio durante un año, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

Mazón, preguntado por si va a comparecer en Les Corts para dar explicaciones, como reclama la oposición, ha señalado que "hay una fecha prevista" para su primera sesión de control a principios de octubre. En cualquier caso, ha subrayado que el Consell compareció este jueves "de manera fulminante, rápida, clara y transparente".

"No sé si todos podemos decir lo mismo en casos de la pasada legislatura. Hemos sido fulminantes, inminentes, tan pronto como la consellera certificó este engaño, esta ocultación muy grave, obramos en el mismo día. Es un cese fulminante, para que no haya ningún género de dudas, que no la hay. Hemos cumplido con nuestra obligación en el tiempo que correspondía, que era inmediato", ha insistido.

Respecto a si se establecerá algún mecanismo para evitar casos similares, Mazón ha afirmado que "el protocolo es el sentido común y tener clara la escala de valores": "Tener claro que cuando alguien te engaña de esa manera o cuando oculta algo tan grave no hay la más mínima quiebra ni rendija; ni moral, ni política, ni de gestión".

Otro representante de Vox, el que fuera candidato a la Generalitat y posteriormente cabeza de lista al Congreso por Valencia, Carlos Flores, también fue condenado en 2002 por violencia hacia su expareja y vetado por la dirección del PP para el pacto de gobierno con su partido en el gobierno autonómico.

DESLIGA ESTE CASO DE CARLOS FLORES

Cuestionado por la comparación entre el cese del subsecretario y la situación de Flores y por si ve necesario hacer autocrítica, ha remarcado que "no es el mismo caso" porque en el del que fuera candidato a la Generalitat "todo el mundo sabía" que fue condenado y él no tuvo "que cesar a nadie". "Por tanto, no hay ninguna comparación posible", ha zanjado.

En cambio, el 'president' ha hecho hincapié en que "si ocurre una quiebra de confianza, de manera inmediata se toman las decisiones que se tienen que tomar": "Estoy muy satisfecho con la ejemplaridad de la manera y el tiempo en el que lo hemos hecho", ha defendido.

"Quizá la autocrítica tengan que hacerla los que no han sido capaces de reaccionar en otro tipo de casos", ha señalado en alusión al anterior gobierno del Botànic que "acabó la legislatura con más de 12 o 13 imputados por supuestamente tapar los abusos a una menor" --en referencia al caso en el que está investigada la exvicepresidenta Mónica Oltra-- o que "incluso tuvo a un condenado entre sus cargos con delitos contra el patrimonio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"NO PIENSO RECIBIR LECCIONES"

Por contra, Mazón ha reiterado que el Consell no ha tardado "ni un minuto" en actuar al "descubrir un engaño con un asunto tan gravísimo". "No estoy para dar lecciones a nadie, pero no pienso recibir lecciones de los que no están autorizados ni moral ni políticamente para darlas", ha enfatizado, para advertir que "algunos todavía no han condenado la rebaja de penas a miembros de 'la manada' por una ley bochornosa".

Es por eso por lo que ha garantizado que no piensa "tolerar algunas afirmaciones" de la oposición. Y ha añadido: "Si no fuera porque es un asunto tan grave y tan dramático como este, que viene de forma y fondo, provocaría la hilaridad y el bochorno de cualquiera. Me daría vergüenza las cosas que están diciendo algunos partidos con la tradición de la que vienen y su trayectoria con este y otros asuntos. Yo me taparía un poco".