Arno Buitenweg: "El proyecto de Marco Asensio en el Playas de Calviá va destinado a formar jugadores y profesionalizarse"
El ex técnico del fútbol base del RCD Mallorca ha regresado a la isla tras su paso por Oriente Medio y Canadá para unirse al Playas. Se refiere al ex bermellón y ex madridista como alguien que "mantiene la humildad y forma de ser del niño que conocí". Sobre la formación dice que "los hay que se basan mucho en el ordenador y menos en el campo"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura7:19 min escucha
