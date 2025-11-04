COPE
Arno Buitenweg: "El proyecto de Marco Asensio en el Playas de Calviá va destinado a formar jugadores y profesionalizarse"

El ex técnico del fútbol base del RCD Mallorca ha regresado a la isla tras su paso por Oriente Medio y Canadá para unirse al Playas. Se refiere al ex bermellón y ex madridista como alguien que "mantiene la humildad y forma de ser del niño que conocí". Sobre la formación dice que "los hay que se basan mucho en el ordenador y menos en el campo"

