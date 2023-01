Los valencianos buscan resarcirse en El Niño de la esquiva suerte de El Gordo

Los valencianos aspiran este viernes a resarcirse en el sorteo de la lotería de El Niño de la esquiva suerte de El Gordo de Navidad, para lo cual se juegan de media 22,95 euros en esta edición, seis puntos por encima de la media de España y solo por detrás de los asturianos y los castellanoleoneses.



El primer premio del sorteo extraordinario de El Niño, el segundo más importante de la Lotería Nacional, ha caído a lo largo de la historia en treinta y ocho ocasiones en la Comunitat Valenciana: veintinueve en la provincia de Valencia, seis en la provincia de Alicante y tres en la de Castellón.



Según los datos de consignación de lotería facilitados por Apuestas y Loterías del Estado, a falta de que se cierre definitivamente el periodo de venta la Comunitat Valenciana es la autonomía con mayor consignación para el sorteo de este 6 de enero, un total de 116 millones de euros, y con más décimos emitidos, 580.344.



Por provincias, en la de Valencia se juegan de media 25,38 euros por habitante para este sorteo y tiene a la venta 328.633 décimos; en la de Alicante son 21,11 euros y se han consignado 198.580 billetes; y en la de Castellón sus habitantes juegan 18,10 euros y se pueden adquirir 53.151 décimos.



El Sorteo de este día de Reyes repartirá 700 millones de euros en premios -el 70 % de la emisión-, encabezados por el primero, que está dotado con dos millones de euros por serie, es decir 200.000 euros al décimo.



El segundo premio será de 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero, de 250.000 euros por serie, con lo que los agraciados con un décimo de este último premio y ganen 25.000 euros no tendrán que pagar el 20 % a Hacienda ya que solo tributan los premios superiores a 40.000 euros.



El sorteo de "El Niño" se celebrará a las 12 de la mañana en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y se hará, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.



Los niños y niñas de San Ildefonso seguirán el guion establecido para este sorteo que suele durar una media hora. Primero extraerán cinco terminaciones de dos cifras, luego 14 de tres cifras y después dos de cuatro para, más tarde, cantar el tercer premio, el segundo y el primero, y por último dos reintegros.



Este año se estima que cada español jugará de media 16,71 euros, una cifra inferior a la de 2022 que fue de 17,50 euros.



No obstante, esa es la cifra de consignación porque los datos de ventas definitivos no se conocerán hasta poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones hayan informado a la Selae de los décimos que han conseguido vender y los que devuelven a la sociedad estatal.



Los españoles que más dinero jugarán, según estos datos provisionales, serán los de Asturias, con una media de 26,68 euros, un poco por delante de los de Castilla y León, que normalmente encabezan el gasto por comunidad y que jugarán 26,52 euros.



Los valencianos, con 22,95 euros; los riojanos con 21,83; los vascos con 21,42 y los cántabros con 20,92 euros se sitúan después. Donde menos lotería se comprará será en Ceuta y Melilla, donde la consignación media por habitante es de 3,34 y 4,78 euros, respectivamente.



Los supersticiosos deben saber que el número cero es la terminación favorita del primer premio en la historia de este sorteo porque ha salido en 22 ocasiones, seguida por el 7 (14 veces), el 4 y el 5 (12 en cada caso), y el 2 (en 11 sorteos). El 3, sin embargo, solo ha sido agraciado seis años.