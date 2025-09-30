José Manuel Prieto: "Nuestros colectores de lluvias llegaron a evacuar 55 millones de litros en 2 horas"

El episodio de temporal de lluvias que ha azotado Valencia, ha dejado registros acumulados de hasta 356 litros por metro cuadrado en Gandia, inundaciones puntuales en algunas localidades de la provincia de Valencia y cortes de tráfico en once carreteras.

Las lluvias torrenciales en la comarca valenciana de La Safor, donde se han medido más de 200 litros por metro cuadrado en el observatorio de Gandía-Parpalló-Borrell, a los pies del Mondúver, acumulados en menos de cinco horas. Otros registros destacados han sido los 170,4 l/m2 en Pinet (Valencia) y 160,7 en Barx (Valencia).

Ya por la tarde, el acumulado de lluvias en Gandia en doce horas ascendió a 356,8 litros por metro cuadrado, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), cuya red de estaciones contabilizó, en el mismo período, 283 litros por metro cuadrado en Pinet, en la comarca de la Vall d'Albaida, y 275,4 en Barx (en el observatorio de la Drova), y 190,2 en Rafelcofer, también en la comarca de la Safor.

Los incidentes, afortunadamente, mínimos, como ha desgranado el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, en COPE: "No ha habido daños excesivos sobre bienes o equipamientos. No hemos tenido que atender servicios humanitarios, ni tampoco se han notificado vehículos inservibles. Y eso es gracias a nuestros depósitos y colectores de lluvias, que llegaron a evacuar 55 millones de litros de agua en 2 horas".

Ya bien entrada la tarde, las precipitaciones se movieron lentamente hacia el norte, con registros de 101 l/m2 en Fortaleny (48 en 25 minutos), 92 l/m2 en Sueca - Tancat Estell (66 en 35 minutos) y 71 l/m2 en Sueca-les Palemeres (50 en 25 minutos).