INFORME COPE: ¿Conoces los riesgos de la sobreexposición a los dispositivos con pantalla?

Hablamos del riesgo oftalmológico en el uso, -excesivo, para qué negarlo-, del uso de dispositivos electrónicos en niños y jóvenes, porque un 57% de los valencianos ha regalado a sus hijos una pantalla en Navidades. De hecho, han invertido 124 euros en esta compra, por encima de la media en España.

Sin embargo, las cifras también desvelan que los valencianos están entre los más concienciados sobre los perjuicios que una sobreexposición a las pantallas pueda causar en la vista de los niños (93%), hasta el punto que el uso que hace sus hijos de las pantallas preocupa al 86% de los encuestados en la Comunidad Valenciana y por eso se han mostrado partidarios de limitar de alguna manera el uso de los menores de los dispositivos con pantallas.

Como forma de supervisión, de este porcentaje, un 91% lo limitaría haciendo que lo usen menos horas, un 84% que los usen para acceder a ciertos contenidos y un 62% cree que solo los deberían utilizar cuando ellos están presentes.

Está claro que no podemos evitar ese entorno digital en el que se desarrollan los niños hoy en día y el hecho de estar siempre rodeados de su influencia ha favorecido que empiecen a una edad cada vez más avanzada. En el caso de los valencianos, a los 8 años ya han poseen alguna pantalla, aunque sus padres creen que lo recomendable sería esperar hasta que tuviesen 10 años y medio.

Puesto que no las podemos evitar, sí que podemos establecer una normativa para que el daño a los ojos sea menor. Por ejemplo, el nivel de luminosidad de las pantallas, la distancia a la que consumimos los contenidos audiovisuales o la ergonomía visual a la hora de estar frente a un dispositivo con pantalla son factores que pueden causar alteraciones oculares. Unas horas de trabajo demasiado largas favorecen la aparición de la miopía y además hacen que avance más rápido. Sabemos que se van a utilizar y que no podemos evitarlo. La solución, para José María Herce, óptico optometrista de Multiópticas, es un uso responsable y tiempo un restringido. De hecho, los últimos estudios demuestran que el uso actual es de una media de 3 horas diarias en niños en menores de 12 años. Herce apuesta por reducirlo a la mitad. Tratar que sea de 1 hora y media y que los adultos vigilen que se reducen esas horas y que cuando se usen se haga con unas recomendaciones. Y es que, ¿si estamos concienciados con la contaminación ambiental y acústica, por qué no de la lumínica? Desde que nos despertamos dedicamos demasiadas horas a nuestros dispositivos... hay que monitorizar el uso racional de estos dispositivos así como controlar la iluminación: la distancia de la pantalla a los ojos debe de ser entre 35-40 cm; también hay que evitar que estén a oscuras porque provoca mayor fatiga visual. Además, intentar que haya una luz auxiliar y cada 30 minutos descansar vista mirando a otro punto de la habitación.

Este estudio se enmarca en la campaña de Screen Pollution, el proyecto de Multiópticas que busca concienciar sobre un uso responsable de las pantallas para evitar su impacto negativo en la salud ocular.