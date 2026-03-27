La inacción del Gobierno provoca que playas valencianas afronten la Semana Santa sin arena y con graves destrozos

En Tavernes el temporal provocó que las olas tiraran muros de contención y entraran en las viviendas

La Semana Santa ha comenzado en la Comunidad Valenciana con un paisaje desolador en buena parte de su costa. Dos meses después de la borrasca Harry, que azotó con fuerza el litoral el pasado 20 de enero, numerosas playas continúan intracticables y sin visos de recuperación ante la llegada de los primeros turistas. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha lamentado que el Gobierno de España “no está a la altura”, mientras los ayuntamientos trabajan a contrarreloj para adecuar las zonas más afectadas.

Una playa intransitable en Tavernes

El caso de Tavernes de la Valldigna es uno de los más graves. Allí, el temporal provocó que las olas tiraran muros de contención y entraran en las viviendas de primera línea de playa. Álvaro del Toro, uno de los vecinos afectados, relata en Herrera en COPE Comunidad Valenciana que su situación apenas ha cambiado. “Hace dos meses que estamos en una situación precaria, en la que las olas chocan contra las casas, algo que no había pasado nunca”, explica. La playa sigue sin arena y cubierta de rocas, lo que impide su uso.

Pasear, dependiendo del día, es una temeridad, porque no encontramos arena" Álvaro del Toro Vecino de Tavernes de la Valldigna

La frustración es evidente entre los vecinos, que no han recibido soluciones. “Pasear, dependiendo del día, es una temeridad, porque no encontramos arena. La arena que hemos tenido toda la vida ha desaparecido”, denuncia Del Toro. A pesar de que desde el consistorio les dan fechas para el inicio de las obras de reconstrucción, estas “siempre se atrasan por trámites largos y burocráticos”.

Lucha a contrarreloj en Moncofa y Benicàssim

En otros municipios, como Benicàssim, han decidido actuar por su cuenta ante la falta de respuesta. Su alcaldesa, Susana Marqués, ha confirmado que el ayuntamiento ha comenzado los arreglos, valorados en unos 500.000 euros, que se asumirán con presupuesto propio. La localidad no fue incluida en la línea de ayudas extraordinarias del Gobierno y la urgencia apremia.

Estamos a pocos días de la Semana Santa y no podemos esperar más" Susana Marqués Alcaldesa de Benicàssim

“Estamos a pocos días de la Semana Santa y no podemos esperar más”, ha asegurado la alcaldesa. Los trabajos se centran en la reposición de arena, la retirada de algas y ramas, y la reparación de pasarelas y lavapiés destrozados, especialmente en la zona sur de Benicàssim, la más afectada por la regresión.

Una situación similar vive Moncofa, donde su alcalde, Wenceslao Alós, ha señalado que están ultimando la adecuación de la playa de El Grau con medios propios. Alós ha calificado de “lástima” la inacción del Estado, recordando que existen proyectos de protección del litoral que datan del año 2015 y que son una “obligación estatal” que no se ha cumplido.