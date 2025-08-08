Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la Dana, José María Ángel, se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Ángel ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario tras un intento de suicidio.

Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

DIMISIÓN TRAS LA presunta falsificación de su titulo universitario

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

En su escrito de renuncia, el propio Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En el escrito, el excomisionado --que también abandonó la presidencia del PSPV-- denunciaba que desde que fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

En COPE trabajamos para darte la información más completa, en unos instantes podrás leer la noticia ampliada. Mientras, nuestro equipo de redacción continúa trabajando para darte la mejor información.

En esta misma noticia tendrás la información actualizada. También puedes consultar la última hora en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook y Twitter .

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes descargarte la APP de COPE en tu dispositivo IOS o ANDROID.