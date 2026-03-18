"Van para largo" las actuaciones para recuperar la normalidad del servicio ferroviario de Media Distancia entre Jaén y Córdoba

“Va para largo”. Es la respuesta que ha recibido COPE Jaén al preguntar a ADIF por la conexión ferroviaria de Media Distancia entre Jaén y Córdoba, la cual está suspendida desde hace semanas. A día de hoy, los viajeros tienen que realizar este trayecto por carretera, a través del servicio alternativo que ofrece Renfe.

El tren de borrascas que sacudió Andalucía también hizo mella en el delicado servicio ferroviario de Jaén, afectando a buena parte del trayecto que une la provincia jiennense con Córdoba a través de la línea Jaén-Cádiz. Varias partes del recorrido se vieron afectadas con “daños importantes” en algunos enclaves como Villanueva de la Reina, Andújar o Villa del Río, entre otros. Estos daños provocaron la suspensión del servicio habitual de Media Distancia, ya que Renfe consideró oportuno establecer un servicio alternativo por carretera, porque los trenes circulaban durante varios kilómetros a una velocidad mínima, y que provocaba retrasos importantes en los viajes.

Varias semanas después, los usuarios siguen viajando hasta Córdoba en autobús gracias al servicio alternativo de Renfe. Los mismos se preguntan cuándo regresará la normalidad, y muchos de ellos han recibido respuestas que inquietan. Varios viajeros han contactado con esta redacción para asegurar que trabajadores de la estación de Jaén les comunicaban que tendrían que seguir viajando en autobús “todo lo que queda de año”.

Ante esta respuesta, COPE Jaén ha contactado con ADIF, que confirma que las obras “van para largo”. Esas mencionadas fuentes no se aventuran a un plazo concreto, pero tras otras consultas, fuentes muy cercanas a ADIF aseguran que el objetivo es finalizar las intervenciones de emergencia a finales de mayo. Hay que acometer actuaciones de emergencia y será una “reparación costosa” ante “daños muy importantes”. A ello se sumarán otras actuaciones previstas en la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que también contempla intervenciones en la red ferroviaria de Jaén. Estas últimas aún no tienen fecha de inicio. Por ello, y por las actuaciones de emergencia, el servicio ferroviario de Jaén se podría ver afectado durante varios meses, teniendo que viajar a través de esos planes alternativos que Renfe comunicará a su debido tiempo.