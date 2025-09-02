Un hombre se atrinchera en Valencia tras disparar en una disputa a un vecino, herido grave

Un hombre permanece atrincherado y posiblemente armado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar desde que anoche mantuviera una discusión con un vecino y le hiriera gravemente de tres disparos de escopeta.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas de anoche, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla del municipio de Alfafar.

Un hombre se atrinchera en alfafar

Al parecer, dos vecinos de esta población discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente. Según han asegurado a COPE Valencia vecinos de la misma calle, "se oyeron como tres petardos y resulta que eran tres disparos, me asomé al balcón y enseguida vi como caía el chico, llegaba la policía, la ambulancia y le hicieron un torniquete y lo intentaron estabilizar".

"El chico que le pegó los tiros se quedó dentro de una casa okupada y hasta ahora eso es todo lo que sabemos".

La Guardia Civil ha accedido a la vivienda alrededor de las 14 horas de este martes tras obtener permiso judicial para ello, aunque ya sospechaban que no había nadie en el interior porque se había realizado un vuelo de observación con un dron equipado con una cámara térmica.

"Se piensa que el sospechoso pudo huir por una puerta lateral en los primeros 30 minutos. Cuando llegó la Policía Local acudieron a practicar torniquetes a la víctima y pudo ser ese el momento en que huyó de la casa ocupada en la que se había refugiado", según el alcalde Juan Ramón Adsuara, quien además explicaba en COPE que tiene "la sensación de que ha sido un esperpento, porque se han tardado quince horas en recibir la autorización para entrar, algo ha fallado en la cadena".