Un hombre asesina a su mujer y a su hijo de 18 meses en Algemesí (Valencia)

Un hombre ha asesinado, presuntamente a su mujer y a su hijo en la localidad de Algemesí (Valencia), según ha conformado a EFE la Delegación de Gobierno, que de momento no ha precisado ni las edades ni las nacionalidades de los implicados.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han señalado que están recabando datos de este asesinato:

Los hechos, según explican fuentes policiales, han ocurrido sobre las seis de la mañana, cuando los agentes han sido comisionados por el 112 a un domicilio tras recibir una "llamada por una discusión familiar".

Rápidamente, patrullas de seguridad ciudadana se han desplazado al lugar, y han podido comprobar los fallecimientos.

Los policías, junto a personal sanitario, han practicado maniobras de reanimación al menor, pero, desgraciadamente no han podido salvarle la vida.

El hombre ha sido detenido como presunto responsable de estos hechos. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos.

Europa Press Imagen del edificio de Algemesí donde un hombre ha matado a su pareja y a su hijo de tres añosCOMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD

"era agresivo", ASEGURA LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA DE ALGEMESÍ

La familia de Alejandra Emilia Villegas Machado, la mujer de 41 años a la que su pareja ha matado este miércoles en Algemesí junto al hijo común de tres años, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el presunto autor del doble crimen era "agresivo" y relatan, de hecho, un último episodio de maltrato ocurrido hace 20 días.

"Denuncien a tiempo, por favor, denuncien a tiempo", ha pedido a las víctimas de malos tratos, ya que señalan que la mujer le había dado a su pareja un plazo "de un mes".

Denuncien por favor Leydi Rodríguez Cuñada de la víctima

El hermano y la cuñada de Alejandra han explicado que la mujer, de nacionalidad venezolana, pensaba denunciar a su pareja, Leonardo, de origen colombiano, con el que convivía desde hace siete años, pero no lo hizo por temor a que perdiera la documentación o los papeles. El niño cumplía tres años el próximo mes e iba a empezar este curso el colegio.

Así lo aseguran Leydi Rodríguez, cuñada, y su marido Andrés Eduardo, hermano y tío de las víctimas, que instan a las mujeres que se encuentran en la misma situación que Alejandra a denunciar. "Estos casos sí pasan, son reales, y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo; nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatar la vida a una mujer como si nada", exclama Leydi, que lamenta que el niño "no podía defenderse".

En esta línea, ha señalado que si en una relación hay problemas, lo que se debe hacer es dejarla, pero "no hacerle daño a las personas, no matar a las personas, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Por eso, espera que el detenido por el doble crimen "nunca, nunca salga de esa cárcel, y ni ningún otro que haga una cosa así tan horrible".

"Las apariencias engañan. Las personas no son lo que realmente uno piensa y lo único que digo es que estas cosas pasan y que ojalá haya otra mujer que si me está escuchando pueda actuar a tiempo" para que no pase por lo mismo. "No sabes lo que hay en el corazón y la mente de una persona cuando comete un crimen, es lo que yo creo", añade el hermano de Alejandra.