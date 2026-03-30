Guía práctica para tener toda tu sanidad en el móvil: la nueva versión "GVA+Salut" ya está disponible pero debes actualizarla

La finalidad es poner a disposición del ciudadano una herramienta digital que facilite el acceso rápido a su espacio de salud, con toda la información posible sobre su recorrido en el sistema sanitario

Durante 2026 se incorporarán nuevas capacidades relacionadas con el acceso y seguridad, gestión de citas, datos clínicos, tratamientos, vacunas, así como promoción y prevención de la salud

La Conselleria de Sanidad ha lanzado una nueva versión de la aplicación GVA+Salut, la herramienta oficial para que la ciudadanía de la Comunidad Valenciana acceda a sus servicios sanitarios desde el móvil. La actualización, disponible desde el pasado 25 de marzo, supone una profunda renovación tecnológica y de diseño para mejorar la experiencia de usuario e incorporar de forma más ágil nuevas funcionalidades.

00:00 Volumen Cerrar GVA El secretario autonómico, Bernardo Valdivieso

Bernardo Valdivieso, secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, ha explicado en Herrera en COPE Comunidad Valenciana las claves de esta nueva etapa, que busca facilitar una gestión más directa y completa de la salud personal. Para disfrutar de las novedades, es imprescindible actualizar la aplicación en el teléfono.

Las cuatro grandes mejoras ya disponibles

La principal novedad es el acceso a pruebas diagnósticas de imagen. Los ciudadanos pueden consultar todo su historial de imágenes digitales, como radiografías, descargarlas junto a sus informes e incluso compartirlas de forma segura. Valdivieso lo considera uno de los avances más importantes: "ahora con un clic podrá descargarse la imagen que quiera, su informe y poder compartirla".

Ahora con un clic podrá descargarse la imagen que quiera, su informe y poder compartirla" Bernardo Valdivieso Secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital

La segunda gran mejora es la incorporación de la tarjeta SIP digital. La app permite generar un código QR para identificarse en las farmacias y recoger los tratamientos, eliminando la necesidad de llevar la tarjeta física. Además, la interfaz ha sido rediseñada para ser más clara y accesible, con iconos directos a las funciones más utilizadas.

Finalmente, se ha reforzado la seguridad con un nuevo sistema de acceso. La app ahora permite el acceso con datos biométricos (huella digital o reconocimiento facial) y se integra con la plataforma estatal Cl@ve Permanente y otros certificados digitales para garantizar una autenticación robusta.

Próximas funcionalidades: de listas de espera a un asistente virtual

La renovación tecnológica permitirá incorporar servicios de forma más frecuente. Valdivieso ha confirmado que el objetivo es lanzar varias de las nuevas herramientas antes de que acabe el año. "Queremos ya, antes de verano, que empecéis a tener algún servicio nuevo", adelantó.

Entre las futuras implementaciones destaca un asistente virtual para la gestión de citas en atención primaria y la posibilidad de consultar la situación individual en las listas de espera quirúrgica. También se podrá visualizar en tiempo real la demora en los distintos puntos de urgencias de la comunidad.

Otras mejoras previstas incluyen un sistema de acompañamiento personalizado en nutrición y ejercicio, información sobre niveles de polen para alérgicos y la geolocalización de farmacias y desfibriladores. La ciudadanía recibirá progresivamente un SMS con un manual de uso para facilitar la adaptación a la nueva versión.