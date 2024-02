DIRECTO | Al menos cuatro personas han muerto en el interior del edificio del incendio en Valencia

00:05 | Los bomberos han hallado los restos de cuatro víctimas mortales en el interior del edificio de catorce plantas calcinado este jueves por un incendio en el barrio valenciano de Campanar.

Por ahora, no pueden confirmar una cifra de desaparecidos, como ha informado Jorge Suárez, subdirector de emergencias de Valencia.

22:43 | Todas las personas afectadas por el incendio declarado la tarde de este jueves en el barrio de Campanar, en València, que han solicitado alojamiento ya están reubicadas en hoteles de la ciudad, según el Ayuntamiento, mientras se suceden las muestras de solidaridad por parte de los vecinos de la zona.





22:17 | Las personas heridas en el incendio de un edificio de València asciende a un total de 14, de las que 6 son bomberos y el resto civiles, y están siendo atendidas en distintos hospitales de la ciudad, según ha informado el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los servicios médicos de emergencia han asistido a 9 hombres de entre 25 y 57 años, 4 mujeres de entre 27 y 81 años, y un menor de 7 años. A excepción de dos mujeres que han sido dadas de alta "in situ", el resto han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios de València, según las mismas fuentes.

20:58 | Al menos trece personas están siendo atendidas por los servicios de emergencias. El incendio continúa activo y se han habilitado hoteles para albergar a los afectados por las viviendas









20:18 | Bárbara explica en La Linterna que estaba en el gimnasio del edificio cuando ha comenzado a arder: "Nos ha pillado trabajando, estábamos en clase varias mujeres, y han sonado los teléfonos con vídeos, fotos...Hemos oído un montón de bomberos y unos sonidos muy fuertes, efectivamente, nuestro edificio estaba en llamas. Yo no he visto cosa igual en mi vida. De momento, en un principio nos habían dicho que había niños y era un desastre, pero ha sido todo rapidísimo, casi todo el edificio ha ardido en cuestión de minutos".

"Al final han conseguido rescatarles. Nos hemos volcado todos, pero esto es...No he visto cosa igual en mi vida. Estábamos muy lejos, ellos salían empapados y a soplarse las manos, todo el mundo les ha aplaudido. Ha sido alucinante".

20:02 | Son 7 personas atendidas en el hospital de campaña hecho para atender a los afectados por las llamas. La mayoría se han trasladado al hospital.

20:00 horas | Los bomberos consiguen rescatar a una pareja atrapada en uno de los balcones. Los vecinos que habían salido previamente del edificio, se han arrancado a aplaudir

Un incendio de grandes proporciones está arrasando en la tarde de este jueves parte de un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en València.

El fuego está generado una gran columna de llamas y una densa humareda que afectan a varias plantas del edificio, situado entre Maestro Rodrigo y Poeta Rafel Alberti, según se puede contemplar en imágenes difundidas por redes sociales.

El 112 ha movilizado diez dotaciones de bomberos municipales, dos SAMU y un SVB hasta el lugar del incendio, que al parecer se ha originado en un cuarto piso del inmueble y se ha extendido al resto del edificio, según ha informado Emergencias en su cuenta de X (antes Twitter).

Vídeo









Un incendio desencadenado en una vivienda ubicada en la avenida Maestro Rodrigo se ha extendido por los pisos superiores que se han visto rápidamente devorador por las llamas, al menos afectando ya a tres viviendas. El fuego se ha propagado velozmente y continua sin poderse controlar.

En algunos balcones hay personas atrapadas a la espera de ser rescatadas por los bomberos y se oye como se rompen cristales. El PTECV situación cero significa que se han producido daños "muy localizados" y en la que para el control de la emergencia es suficiente la aplicación y activación de un plan de ámbito local.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana ha pedido a los ciudadanos no acercarse al lugar ni a zonas colindantes, ya que puede resultar peligroso y para facilitar el trabajo de los equipos de extinción.









La Policía Nacional ha acordonado la zona, donde ya se ve únicamente el esqueleto de la parte superior del edificio afectado, que está siendo devorado por el fuego, ya que caen elementos en llamas desde los pisos ardiendo, en un momento en el que sopla un fuerte viento. La Policía Local ha cortado el tráfico en las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo en ambas direcciones.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado al lugar una Unidad de soporte y coordinación, vehículo de múltiples víctimas, hospital de campaña, tres SAMU, dos SVB (Soporte Vital Básico) y una ambulancia convencional.